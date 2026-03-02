快訊

高雄道路重鋪竟現「100公尺設4紅綠燈」 民眾罵：等紅燈很耗時

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄報導
左營區後昌路施作人行道工程，市府一並新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段，同側竟有4個紅綠燈，對交通無助益。記者石秀華／攝影
左營區後昌路施作人行道工程，市府一並新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段，同側竟有4個紅綠燈，對交通無助益。記者石秀華／攝影

高雄市許多大型道路重新鋪設規畫後，市府為改善紅綠燈號誌不易辨識問題，加裝號誌燈桿，卻造成整條路遍布紅綠燈，造成部用路人煞車不及，也引發號誌不連貫疑慮；左營區後昌路近日被目擊100公尺內連續設置4支號誌燈桿，當地人怨「出門時間都耗在等紅燈上」，質疑設置過多號誌為浪費公帑。

左營區後昌路與新昌街口平時交通量龐大，工務局去年施作人行環境改善工程，並配合交通局規畫加裝紅綠燈號誌燈桿，近日完工卻被民眾批評短短百公尺路段有4個紅綠燈，號誌密度過高，市府號誌規畫只是紙上談兵；記者直擊，後昌路近600公尺內有10個號誌，部分路口未設置，過去華夏路、凱旋路也被批評紅綠燈號誌過多。

左營民眾在網路發文稱，後昌路工程耗時半年，地方期待嶄新路面和通行順暢，但連續新設紅綠燈桿，「交通建設走火入魔，交通有改善嗎，出門時間都耗在等紅綠燈」。陳姓商家指出，人行道拓寬後道路縮減，大量燈桿反而讓車輛轉彎時形成視線死角，走路風險不減反升。

也有飲料店業者指，曾目睹機車騎士因紅綠燈過多，來不及反應，車速過快煞車不及，直接衝到下個路口；陳姓民眾說部分號誌甚至出現在非路口處，反而惡化當地交通，浪費公帑。楠梓警分局指出，後昌路、加昌路口至後昌路、新昌街口，今年至2月下旬，A2車禍有37件，A3則有30件，事故率未明顯增加，仍會持續觀察。

市議員黃文志表示，後昌路人行工程已提升學童和長者通行安全，但硬體燈桿和行人庇護設施建置後，號誌連貫卻未跟上，號誌密度增加是為了安全，但若不具備連貫性，走走停停確實大幅增加車輛怠速時間，甚至因視線死角引發交通隱患，市府應立即進行號誌秒數最佳化，並會勘評估號誌桿是否造成轉彎視線死角，一併改善。

交通局表示，考量後昌路當地路幅為20公尺以上路寬，為避免車輛看不到原路口遠端左側紅綠燈而增設號誌共桿，在路口右側增設遠端號誌，改善過往因號誌支臂較短、橫交路口較小而不易辨識路口號誌的問題，能有效改善當地交通，且新增號誌皆維持原周期規畫，不會產生梅花燈情形。

交通局強調，後昌路路幅寬、支道窄，導致多數路口呈現細扁形，加上連續路口相鄰過近，過去僅布設「近右遠左」的號誌配置，造成用路人不易辨識號誌或誤認下個路口號誌，因此利用本次造街工程，重新規畫增加「遠右補助燈面」，加強辨識燈號；此外，民眾稱無號誌化路口已新增號誌，實為誤解，本次並無辦理新設號誌工程。

左營區後昌路施作人行道工程，市府一並新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段，同側竟有4個紅綠燈，對交通無助益。記者石秀華／攝影
左營區後昌路施作人行道工程，市府一並新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段，同側竟有4個紅綠燈，對交通無助益。記者石秀華／攝影

左營區後昌路施作人行道工程，市府一並新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段，同側竟有4個紅綠燈，對交通無助益。記者石秀華／攝影
左營區後昌路施作人行道工程，市府一並新設號誌燈，但民眾抱怨短短百公尺路段，同側竟有4個紅綠燈，對交通無助益。記者石秀華／攝影

