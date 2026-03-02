快訊

屏東全縣5地追月全食 縣立體育館主場導覽連線直播

中央社／ 屏東縣2日電

屏東追星季首秀「屏東月全食SOLO之夜」，明天晚間6時在屏東縣立體育館登場，除現場月全食導覽活動，串聯高樹國小等4大衛星活動場地連線直播，線上線下皆可追月。

月全食明天晚間登場，屏東縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿表示，結合難得一見月全食天文奇景，打造年度首場觀星亮點活動，明晚舉辦「屏東月全食SOLO之夜」。

交旅處表示，活動突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，並串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門4大衛星場地，透過5地同步連線直播，打造橫跨屏北、屏南及離島觀星盛會，讓全台民眾一同見證壯麗時刻。

交旅處表示，活動首度採用多點連線直播機制，透過不同地理區位分散風險，提升觀測成功率；無論身處主會場或線上觀看，民眾皆可即時掌握各地觀測畫面，沉浸於全縣同步追月氛圍，讓天文觀測不再受限單一地點。

交旅處指出，主會場屏東縣立體育館活動，將於明晚6時展開；現場安排星空大使施世治進行專業月全食導覽解說，並規劃多樣化互動內容，包含天文知識趣味有獎徵答、天文望遠鏡觀測及月食攝影教學。此外，4衛星場地皆提供觀測儀器及解說。

交旅處提及，此次月全食屬「月出帶食」，月亮於傍晚5時50分升起時，即已進入食相；最精彩全食階段將出現在晚間7時4分至8時3分，月面將轉為神秘暗紅色，極具觀賞價值。直播連結可關注交旅處官網、屏東GO好玩官方臉書（Facebook）及屏東GO好玩APP。

