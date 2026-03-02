快訊

農林漁牧業普查在屏東有逾7萬家業者 首度採網路填報、實地訪查並行

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米（左三）主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查。記者劉星君／攝影
中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

縣長周春米表示，屏東農漁大縣，透過農林漁牧業普查蒐集產業經營種類、型態及投入產出等，了解農林漁牧業現況，接軌聯合國糧農組織建議與國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，符合永續發展全球趨勢，普查結果將作為中央與地方制定農業政策、經費分配的依據。

縣長周春米說，本次普查以減輕填報負擔、降低人力投入與增進普查效能為主軸，預計動員800餘名工作人力，因當前社會詐騙事件頻傳，民眾對訪查常有疑慮，普查員會遵守「3不加2會」的工作守則，呼籲農漁民放心配合接受訪查。

縣府表示，屏東縣凡從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，均為普查對象。「3不加2會」工作守則，「3不」為「普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺」；「2會」則是「普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶（單位）函」。

屏東縣府表示，本次普查屏東縣首度採「自主網路填報」與「派員實地訪查」二階段辦理，預計本月4日起各鄉鎮市陸續成立「農林漁牧業普查所」，並結合農會、合作社等單位協助普查，節省人力外，也兼顧不熟悉網路使用的老農，使普查作業順利推動。

中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米（前排中）主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查。記者劉星君／攝影
屏東 周春米

相關新聞

稱高雄蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；但高雄市長陳其邁今受訪仍強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但說「這件事情是未來市長的事情」；賴瑞隆今則回應，長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的。

農林漁牧業普查在屏東有逾7萬家業者 首度採網路填報、實地訪查並行

中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

高雄鳥松埔、中正路口狹窄頻傳事故 地方爭取拓寬解決交通陳痾

高雄市鳥松區松埔路與中正路口狹窄，道路年久失修，加上車流往來頻繁，事故頻傳。地方爭取拓寬，卻卡在一名地主未同意釋地成瓶頸。立委林岱樺邀國土署與市府會勘，擬7月底前完成都計變更，下半年啟動協調與發包，目標三年內拓寬改善，解決交通沉痾。

季風一吹垃圾成灘！馬祖年清600噸海漂物 籲科技溯源、兩岸對話

馬祖近年推廣觀光不遺餘力，然而，每到季風吹拂之際，海灘就會出現大量海漂垃圾破壞了風景。台灣公民參與協會與海洋委員會今舉辦記者會，會中談到海漂垃圾不僅是從中國的福建，也有浙江等縣市而來，建議科技溯源外，也要持續與中國大陸溝通。

曖曖在海邊3月14日白色情人節枋寮漁港開唱 加碼抽情人鎖、精品對鍊

屏東縣7座沿海漁港農曆年節期間化身繽紛甜點樂園，掀起幸福甜蜜熱潮。屏東縣政府延續浪漫氛圍， 在白色情人節3月14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦情人節演唱會，邀請人氣歌手開唱，加碼推出戀人情人鎖、名牌精品對鍊抽獎，與邱比特無人機壓軸演出，為浪漫情人節升溫。

元宵「紅月伴花燈」屏東追星季首秀3月3日五地連線直播同步追月

2026屏東追星將揭開序幕，3月3日適逢農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，五地同步連線直播，橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

