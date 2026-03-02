農林漁牧業普查在屏東有逾7萬家業者 首度採網路填報、實地訪查並行

中央每隔5年辦理1次農林漁牧業普查，屏東縣政府成立屏東縣農林漁牧業普查處，今2日由縣長周春米主持揭牌，周春米說，針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

縣長周春米表示，屏東農漁大縣，透過農林漁牧業普查蒐集產業經營種類、型態及投入產出等，了解農林漁牧業現況，接軌聯合國糧農組織建議與國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，符合永續發展全球趨勢，普查結果將作為中央與地方制定農業政策、經費分配的依據。

縣長周春米說，本次普查以減輕填報負擔、降低人力投入與增進普查效能為主軸，預計動員800餘名工作人力，因當前社會詐騙事件頻傳，民眾對訪查常有疑慮，普查員會遵守「3不加2會」的工作守則，呼籲農漁民放心配合接受訪查。

縣府表示，屏東縣凡從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，均為普查對象。「3不加2會」工作守則，「3不」為「普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺」；「2會」則是「普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶（單位）函」。

屏東縣府表示，本次普查屏東縣首度採「自主網路填報」與「派員實地訪查」二階段辦理，預計本月4日起各鄉鎮市陸續成立「農林漁牧業普查所」，並結合農會、合作社等單位協助普查，節省人力外，也兼顧不熟悉網路使用的老農，使普查作業順利推動。