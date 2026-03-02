快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東農林漁牧普查處揭牌 強化氣候抗災有依據

中央社／ 屏東縣2日電

「屏東縣農林漁牧業普查處」今天揭牌，展開民國114年農林漁牧業普查。屏東縣政府表示，近5年產值受氣候影響大，將依數據調整政策，盼強化氣候抗災韌性。

屏東縣長周春米、農業處長鄭永裕、主計處長黃卉宇等人，今天在屏東縣政府大門為「屏東縣農林漁牧業普查處」揭牌，宣布114年農林漁牧業普查開跑。

周春米接受媒體聯訪表示，屏東是農漁大縣，普查結果讓農業轉型有明確依據，將作為中央與地方制定農業政策、經費分配重要依據。約800人次普查人員將到各鄉鎮訪查，遵守「3不加2會」工作守則，請民眾勿信詐騙集團

鄭永裕指出，110年普查產值約新台幣700餘億元；近5年受氣候影響大，經濟果樹產值下滑，盼透過普查數據作為產業調整依據，強化氣候抗災韌性政策。例如縣府正研擬擴大防風資材補助品項，將依數據推動永續農業與智慧農業發展。

屏東縣政府主計處表示，農林漁牧業普查為每5年辦理1次的基本國勢調查，蒐集農林漁牧業經營種類、型態及投入產出等核心問項，了解當前農林漁牧業全貌及現況，並接軌聯合國糧農組織建議及國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，以符合永續發展的全球趨勢。

主計處指出，本次普查以「減輕填報負擔」、「降低人力投入」及「增進普查效能」為主軸，首度採「自主網路填報」（4月10日至4月30日）與「派員實地訪查」（5月1日至6月30日）2階段辦理，針對縣內7萬多家農林漁牧業者進行全面性訪查。

主計處說明，凡從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者，均為普查對象。普查人員遵守「3不加2會」工作守則；「普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺」；普查員「會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶（單位）函」，請農漁民放心配合接受訪查。

詐騙集團 周春米

延伸閱讀

北市農林漁牧業普查4月啟動 網路填報派員訪查

嘉義縣市農林漁牧普查處今揭牌 蒐集產情作為國家政策參據

5年1次農林漁牧業普查開跑 「3不2會」防詐騙

澎湖農林漁牧業普查處揭牌 4月10日起展開普查作業

相關新聞

稱高雄蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；但高雄市長陳其邁今受訪仍強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但說「這件事情是未來市長的事情」；賴瑞隆今則回應，長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的。

高雄鳥松埔、中正路口狹窄頻傳事故 地方爭取拓寬解決交通陳痾

高雄市鳥松區松埔路與中正路口狹窄，道路年久失修，加上車流往來頻繁，事故頻傳。地方爭取拓寬，卻卡在一名地主未同意釋地成瓶頸。立委林岱樺邀國土署與市府會勘，擬7月底前完成都計變更，下半年啟動協調與發包，目標三年內拓寬改善，解決交通沉痾。

季風一吹垃圾成灘！馬祖年清600噸海漂物 籲科技溯源、兩岸對話

馬祖近年推廣觀光不遺餘力，然而，每到季風吹拂之際，海灘就會出現大量海漂垃圾破壞了風景。台灣公民參與協會與海洋委員會今舉辦記者會，會中談到海漂垃圾不僅是從中國的福建，也有浙江等縣市而來，建議科技溯源外，也要持續與中國大陸溝通。

曖曖在海邊3月14日白色情人節枋寮漁港開唱 加碼抽情人鎖、精品對鍊

屏東縣7座沿海漁港農曆年節期間化身繽紛甜點樂園，掀起幸福甜蜜熱潮。屏東縣政府延續浪漫氛圍， 在白色情人節3月14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦情人節演唱會，邀請人氣歌手開唱，加碼推出戀人情人鎖、名牌精品對鍊抽獎，與邱比特無人機壓軸演出，為浪漫情人節升溫。

元宵「紅月伴花燈」屏東追星季首秀3月3日五地連線直播同步追月

2026屏東追星將揭開序幕，3月3日適逢農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，五地同步連線直播，橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

高雄205兵工廠新址聯外道路無法會車 地方憂心緊急情況疏散困難

高雄前鎮區205兵工廠去年全部遷移至大樹區三個營區，其中大樹北營區的聯外道路狹小無法會車，地方憂心緊急狀況疏散不易。立委林岱樺邀請國防部及市府局處會勘，初步決議未來將由國防部負責定線與環評經費1100萬元，市府即刻啟動前置作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。