屏東農林漁牧普查處揭牌 強化氣候抗災有依據

「屏東縣農林漁牧業普查處」今天揭牌，展開民國114年農林漁牧業普查。屏東縣政府表示，近5年產值受氣候影響大，將依數據調整政策，盼強化氣候抗災韌性。

屏東縣長周春米、農業處長鄭永裕、主計處長黃卉宇等人，今天在屏東縣政府大門為「屏東縣農林漁牧業普查處」揭牌，宣布114年農林漁牧業普查開跑。

周春米接受媒體聯訪表示，屏東是農漁大縣，普查結果讓農業轉型有明確依據，將作為中央與地方制定農業政策、經費分配重要依據。約800人次普查人員將到各鄉鎮訪查，遵守「3不加2會」工作守則，請民眾勿信詐騙集團。

鄭永裕指出，110年普查產值約新台幣700餘億元；近5年受氣候影響大，經濟果樹產值下滑，盼透過普查數據作為產業調整依據，強化氣候抗災韌性政策。例如縣府正研擬擴大防風資材補助品項，將依數據推動永續農業與智慧農業發展。

屏東縣政府主計處表示，農林漁牧業普查為每5年辦理1次的基本國勢調查，蒐集農林漁牧業經營種類、型態及投入產出等核心問項，了解當前農林漁牧業全貌及現況，並接軌聯合國糧農組織建議及國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，以符合永續發展的全球趨勢。

主計處指出，本次普查以「減輕填報負擔」、「降低人力投入」及「增進普查效能」為主軸，首度採「自主網路填報」（4月10日至4月30日）與「派員實地訪查」（5月1日至6月30日）2階段辦理，針對縣內7萬多家農林漁牧業者進行全面性訪查。

主計處說明，凡從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者，均為普查對象。普查人員遵守「3不加2會」工作守則；「普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺」；普查員「會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶（單位）函」，請農漁民放心配合接受訪查。