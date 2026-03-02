快訊

高雄鳥松埔、中正路口狹窄頻傳事故 地方爭取拓寬解決交通陳痾

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高雄市鳥松區松埔路與中正路口狹窄，道路年久失修，加上車流往來頻繁，事故頻傳。地方爭取拓寬，卻卡在一名地主未同意釋地成瓶頸。記者王昭月／攝影
高雄市鳥松區松埔路與中正路口狹窄，道路年久失修，加上車流往來頻繁，事故頻傳。地方爭取拓寬，卻卡在一名地主未同意釋地成瓶頸。立委林岱樺邀國土署與市府會勘，擬7月底前完成都計變更，下半年啟動協調與發包，目標三年內拓寬改善，解決交通沉痾。

鳥松里長謝唐欽及在地方春生等人里民反映，松埔路前段較寬，至中正路交口突然縮減，大車轉彎須跨越對向車道，倒車修正方向再轉進，而道路後方又常有工地車輛進出，風險極高。仁武警分局交通隊也證實，近五年，此地因車禍受傷A2事故及車輛受損等A3事故逾30件，含擦撞事故更達50件，有迫切改善必要。

議員江瑞鴻說，此案前後會勘三次，目前卡在路口一名地主不願釋出土地，解決出現瓶頸，市府人員則解釋，地主是希望松埔路決議整體拓寬後再同意土地釋出，較具效益。

新工處指出，松埔路自中正路至水管路全長約600公尺，目前路寬約8公尺，屬都市計畫農業區，非都市計畫道路，卻是區域重要交通動線。其中中正路口路幅狹窄、線形不佳，統計近5年事故約37件，已列短期改善標的。

短期方案為提出路口都市計畫個案變更，先行拓寬為12公尺、長55公尺，目前送市都委會專案小組審議，預計2027年完成變更、2028年取得用地施工。長期則建議整段納入都市計畫道路檢討，若全線拓寬為12公尺，初估經費約3億2800萬元。

立委林岱樺認為，地方交通瓶頸已達臨界點，不容延遲，會勘結論希望將中正路至水管路間的松埔路，整體規畫為12公尺寬，分三期推動，並請市府儘速提案送都發局，再報內政部都委會審議，力拚今年7月底完成個案變更程序，下半年啟動地主協調與發包作業，朝三年內完工目標邁進，以系統性方式徹底解決沉痾。

高雄市鳥松區松埔路與中正路口狹窄，道路年久失修，加上車流往來頻繁，事故頻傳。地方爭取拓寬，卻卡在一名地主未同意釋地成瓶頸。記者王昭月／攝影
高雄市鳥松區松埔路與中正路口狹窄，道路年久失修，加上車流往來頻繁，事故頻傳，地方爭取拓寬，立委林岱樺（左二）邀國土署與市府會勘。記者王昭月／攝影
