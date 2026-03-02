季風一吹垃圾成灘！馬祖年清600噸海漂物 籲科技溯源、兩岸對話

馬祖近年推廣觀光不遺餘力，然而，每到季風吹拂之際，海灘就會出現大量海漂垃圾破壞了風景。台灣公民參與協會與海洋委員會今舉辦記者會，會中談到海漂垃圾不僅是從中國的福建，也有浙江等縣市而來，建議科技溯源外，也要持續與中國大陸溝通。

連江縣環境資源局副局長林宜華受邀，他簡報，每年4到6月在季風吹拂及洋流，海漂垃圾都會到南竿、北竿等地沙灘與礁石區，以往都是保麗龍，但與對岸福建溝通後，明顯減少，然而，其餘的垃圾量依舊沒變，2024年統計，寶特瓶就占了96.3％，甚至還有醫療廢棄物，像是針筒等漂來。

他說，根據統計，縣府年需處理近600公噸海漂垃圾，其中僅有5.73%可回收，而無法進焚化爐的垃圾需要長時間曝曬。即便2020年馬祖參與交通部觀光署「向海致敬」計畫，動員民間團體與社區居民投入淨海淨灘活動，共計630場，每年平均6800人齊心，垃圾管制量能仍有限。

他舉例，若是海面下的垃圾，就需要專業潛水下去清除之外，又或是消波塊等危險區域，也難以請志工或官兵協助，沒有溯源依舊是治標不治本。

他也說，曾在2024年7月與福建磋商會中，縣府提出雙方聯合打撈海漂垃圾，再轉運福州進行資源回收的建議，對岸還能將資源垃圾作為電力回收，但目前尚未有結果。

連江縣政府產發處補充，海漂垃圾中，幽靈漁具、籠具儀器問題嚴重，縣府碰到清理難度高，回收及後端處理缺乏專業設備，且有經費不足狀況，加上缺乏回收誘因，漁民少主動回收廢棄漁網，導致問題持續惡化。

台灣公民參與協會秘書長何宗勳表示，今年1月5日召開相關會議，從600公噸的海漂垃圾當中不定期抽樣，發現來源不只是福建沿海，更擴及到浙江等其他省份，除了與福建政府溝通之外，若對岸其他縣市缺乏有效溝通，基本上還是沒有用。

協會主任粘麗玉說，海漂垃圾若上岸，依照含沙量，不能馬上清運，有的甚至得擱置當地曝曬一年。她建議，應該要徵收環境稅，不一定要透過縣府來收，可以像是交通票券代徵等方式，並專款專用分配給離島，同時環境部也能夠補助設置碎裂機或引進垃圾去化的新技術，避免垃圾長年堆積如山。

粘麗玉也建議與對岸溝通方面，能仿效宗教交流，邀請中國青年來參加離島環境論壇，畢竟垃圾打包運回中國方式最近，「彼此間怎麼分攤經費、付費？也能減少運輸成本。」

連江縣青年李哲宇說，縣府基層人員努力，以及當地居民作為志工，但這一切都是末端處理，源頭不管制仍會無限循環。他建議，中央和地方政府要持續補助海洋廢棄物專案經費，同時也要利用科學監控，將垃圾溯源、量化。

海漂垃圾除了以往常見的保麗龍之外，寶特瓶等資源物也占據第一。記者邱書昱／攝影