稱高雄蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
陳其邁今仍強調「生蛋容易養蛋難」，他說目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋。記者宋原彰／攝影
世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；但高雄市長陳其邁今受訪仍強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但說「這件事情是未來市長的事情」；賴瑞隆今則回應，長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的。

澄清湖棒球場啟用27年，戶外球場與設施老舊常被詬病。高雄小巨蛋可容納15000人，場地太小無法舉行棒球賽。立委蔡其昌表示，高雄特別熱，南部球迷很希望有一個室內球場，或許不一定像台北蓋那麼大，但若有中型巨蛋，相信觀賽體驗會更好，也更提高球迷進場意願；期待各政黨政治人物支持，北中南都能有一個室內棒球場。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆回應，蔡其昌會長提出希望北中南都建大巨蛋，讓運動賽事或演唱會、展演等有更好場地，這是大家的目標，他會聽取市長陳其邁的建議下，以不動用政府資源，而用民間投資方式做整體評估，討論出符合球迷、歌迷和城市發展需要的方向，目前台北已有大巨蛋、台中正規畫中，「長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的」。

陳其邁表示，他在議會已多次講過「生蛋容易養蛋難」，興建大巨蛋需審慎評估交通、財政、效益等，才能讓「蛋」運作順利；以歐美國家為例，一般運動場少有大巨蛋類型，高雄的世運主場館屬戶外場域，能用作演唱會或煙火施放，適合更多活動，是比較好的場域，且國際天團需求是容納5萬人以上，「蓋蛋」會是很大的「蛋」，因此更需要仔細考量。

「我想財務對高雄來說，確實是一個比較大的一個考量」，陳其邁坦言，如果有民間廠商加入，在衡量整體南部需求後，擇定在交通便利、適合大型開發的場域，市府又不用負擔鉅額開發費用，當然會優先考量，「這個也許這件事情是未來市長的事情，不是現任市長的事情」。

