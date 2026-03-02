聽新聞
2026高雄冬日遊樂園外來客逾4成 觀光產值破126億
高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」昨天閉幕，市府觀光局統計，累計突破731萬人次參與，創造逾新台幣126億元觀光產值；其中外縣市遊客平均超過4成，過年期間更超過5成。
觀光局長高閔琳表示，此次活動適逢春節及228連假，吸引眾多旅客前來；高雄旅宿業在春節連假期間住房率平均達8成，市區飯店近滿房；不少鄰近愛河灣、鹽埕與駁二周邊商圈店家假日業績較平日提升3至5成。
此外，高雄捷運、輕軌春節運量較去年成長，捷運春節5天逾139萬人次，其中大年初三單日達32萬5000餘人次，創下新年期間單日最高運量紀錄；高雄輕軌單日運量最高峰也是大年初三，達9萬9005人次。
觀光局今天發布新聞稿表示，「2026高雄冬日遊樂園」2月7日開幕，昨天閉幕，累計突破731萬人次參與，創造逾126億元觀光產值；其中外縣市遊客平均逾4成、過年期間更超過5成，帶動觀光、旅宿、餐飲等消費成長。
今年活動以「超人降臨港都」為活動主題，致敬全台灣各個城市角落的無名英雄、城市超人；透過日本知名IP「超人力霸王」，並採海陸空方式展演結合高雄城市景觀，搭配免費遊樂設施等，吸引許多粉絲朝聖。
觀光局表示，「2026高雄冬日遊樂園」落幕，透過港灣、城市與角色跨界合作所累積能量，將持續推動觀光產業升級，並為市民及遊客帶來更多豐富且多元的城市節慶體驗。
