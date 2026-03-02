快訊

2026高雄冬日遊樂園外來客逾4成 觀光產值破126億

中央社／ 高雄2日電

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」昨天閉幕，市府觀光局統計，累計突破731萬人次參與，創造逾新台幣126億元觀光產值；其中外縣市遊客平均超過4成，過年期間更超過5成。

觀光局長高閔琳表示，此次活動適逢春節及228連假，吸引眾多旅客前來；高雄旅宿業在春節連假期間住房率平均達8成，市區飯店近滿房；不少鄰近愛河灣、鹽埕與駁二周邊商圈店家假日業績較平日提升3至5成。

此外，高雄捷運、輕軌春節運量較去年成長，捷運春節5天逾139萬人次，其中大年初三單日達32萬5000餘人次，創下新年期間單日最高運量紀錄；高雄輕軌單日運量最高峰也是大年初三，達9萬9005人次。

觀光局今天發布新聞稿表示，「2026高雄冬日遊樂園」2月7日開幕，昨天閉幕，累計突破731萬人次參與，創造逾126億元觀光產值；其中外縣市遊客平均逾4成、過年期間更超過5成，帶動觀光、旅宿、餐飲等消費成長。

今年活動以「超人降臨港都」為活動主題，致敬全台灣各個城市角落的無名英雄、城市超人；透過日本知名IP「超人力霸王」，並採海陸空方式展演結合高雄城市景觀，搭配免費遊樂設施等，吸引許多粉絲朝聖。

觀光局表示，「2026高雄冬日遊樂園」落幕，透過港灣、城市與角色跨界合作所累積能量，將持續推動觀光產業升級，並為市民及遊客帶來更多豐富且多元的城市節慶體驗。

捷運 高雄輕軌 觀光局 高雄捷運 高雄

相關新聞

稱高雄蓋大巨蛋是「未來市長的事」 陳其邁：世運場館已是很好場地

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；但高雄市長陳其邁今受訪仍強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但說「這件事情是未來市長的事情」；賴瑞隆今則回應，長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的。

季風一吹垃圾成灘！馬祖年清600噸海漂物 籲科技溯源、兩岸對話

馬祖近年推廣觀光不遺餘力，然而，每到季風吹拂之際，海灘就會出現大量海漂垃圾破壞了風景。台灣公民參與協會與海洋委員會今舉辦記者會，會中談到海漂垃圾不僅是從中國的福建，也有浙江等縣市而來，建議科技溯源外，也要持續與中國大陸溝通。

曖曖在海邊3月14日白色情人節枋寮漁港開唱 加碼抽情人鎖、精品對鍊

屏東縣7座沿海漁港農曆年節期間化身繽紛甜點樂園，掀起幸福甜蜜熱潮。屏東縣政府延續浪漫氛圍， 在白色情人節3月14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦情人節演唱會，邀請人氣歌手開唱，加碼推出戀人情人鎖、名牌精品對鍊抽獎，與邱比特無人機壓軸演出，為浪漫情人節升溫。

元宵「紅月伴花燈」屏東追星季首秀3月3日五地連線直播同步追月

2026屏東追星將揭開序幕，3月3日適逢農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，五地同步連線直播，橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

高雄205兵工廠新址聯外道路無法會車 地方憂心緊急情況疏散困難

高雄前鎮區205兵工廠去年全部遷移至大樹區三個營區，其中大樹北營區的聯外道路狹小無法會車，地方憂心緊急狀況疏散不易。立委林岱樺邀請國防部及市府局處會勘，初步決議未來將由國防部負責定線與環評經費1100萬元，市府即刻啟動前置作業。

香港僑生醫師黃健榮投入偏鄉醫療逾30年 第三度接任恆基院長

恆春半島醫療量能相對不足，來自香港僑生醫師黃健榮在恆基服務逾30年，早年他放棄台北高薪與都會發展的機會，留在恆春，恆春基督教醫院1日舉行第25任院長就任感恩禮拜，黃健榮是第三度擔任恆基院長。

