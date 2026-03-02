聽新聞
曖曖在海邊3月14日白色情人節枋寮漁港開唱 加碼抽情人鎖、精品對鍊
屏東縣7座沿海漁港農曆年節期間化身繽紛甜點樂園，掀起幸福甜蜜熱潮。屏東縣政府延續浪漫氛圍， 在白色情人節3月14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦情人節演唱會，邀請人氣歌手開唱，加碼推出戀人情人鎖、名牌精品對鍊抽獎，與邱比特無人機壓軸演出，為浪漫情人節升溫。
今年「2026曖曖在海邊」情人節活動首次攜手經典漫畫「花生漫畫」，邀請超人氣角色史努比與好友們現身漁港。2月14日至3月14日，在林邊水利村、枋寮漁港、枋山楓港、恆春半島後灣漁港、紅柴坑漁港、山海漁港及琉球新漁港等7處場域，活動期間吸引眾多史努比迷、親子及情侶檔拍照打卡，帶動漁港觀光熱潮。
除吸睛好拍裝置藝術，3月14日白色情人節枋寮漁港辦演唱會。超強卡司包括金曲才子韋禮安、全能歌手黃偉晉、甜美女神郭書瑤、新生代創作歌手班恩、「大嘻哈時代2」冠軍阿跨面、創作歌手邱振哲及國民學姐Sabrina胡恂舞等藝人輪番演出。活動壓軸有200台無人機展演，點亮枋寮漁港夜空。
文化處表示，活動期間同步推出拍照打卡上傳臉書抽獎活動，網友參與熱烈，演唱會現場抽出7組幸運得主，贈送象徵幸福的對鍊。此外，3月14日下午4時起於活動現場發放2000張許願抽獎券，當晚抽出多項好禮，包括1組精品對鍊，以及30組由台灣安德烈鎖具專為活動設計的絕美戀人情人鎖，象徵真心相繫、幸福相守。
演唱會推出「幸福五點鐘」，發送300份可茵山可可莊園「幸福巧克力」供民眾免費索取，甜蜜指數滿分。縣府提醒，3月14日下午3時至10時，枋寮鄉海邊路部分路段配合活動封路，車輛管制，請民眾配合交通指引。
