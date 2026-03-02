曖曖在海邊3月14日白色情人節枋寮漁港開唱 加碼抽情人鎖、精品對鍊

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽；但高雄市長陳其邁今受訪仍強調「生蛋容易養蛋難」，目前世運主場館已是很棒場地，市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋，但說「這件事情是未來市長的事情」；賴瑞隆今則回應，長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的。

2026-03-02 12:28