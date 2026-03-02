快訊

元宵「紅月伴花燈」屏東追星季首秀3月3日五地連線直播同步追月

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
3月3日是農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日晚間在縣立體育館舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，並推出5地連線直播。圖／屏東縣政府提供
3月3日是農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日晚間在縣立體育館舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，並推出5地連線直播。圖／屏東縣政府提供

2026屏東追星將揭開序幕，3月3日適逢農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，五地同步連線直播，橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

縣府交旅處表示，為提升觀測成功率，首度採用多點連線直播，不同地理區位分散風險，有效降低雲層遮蔽。無論身處主會場或線上觀看，皆可即時掌握各地觀測畫面，同步「追月」，讓天文觀測不再受限於單一地點。

交旅處表示，屏東縣立體育館主會場，3日晚間6時開場，星空大使施世治專業月全食導覽外，還規畫多樣化互動內容，包含月球解說與導覽，深入淺出認識月全食成因與月球奧秘、有獎徵答，增加天文知識趣味性、天文望遠鏡觀測，現場提供專業設備，近距離觀察暗紅色的月球、月食攝影教學，教導民眾如何用手機或相機捕捉最美的紅月瞬間。

這次月全食屬「月出帶食」，月亮在下午5時50升起時即已進入食相。最精彩全食階段在晚上7時4分至8時3分，月面轉為神秘暗紅色。

屏東月全食SOLO之夜為2026追星季揭開序幕，後續推出系列觀星，持續推動「星空旅遊」。

3月3日月全蝕天文奇景，重要時刻：初虧下午5時50分、食既晚上7時04分、食甚晚上7時34分、生光晚上8時03分、復圓21時18分。

3月3日是農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日晚間在縣立體育館舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，並推出5地連線直播。圖為先前舉辦天文導覽。圖／屏東縣政府提供
3月3日是農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日晚間在縣立體育館舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，並推出5地連線直播。圖為先前舉辦天文導覽。圖／屏東縣政府提供

3月3日是農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日晚間在縣立體育館舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，並推出5地連線直播。圖為先前舉辦天文導覽。圖／屏東縣政府提供
3月3日是農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日晚間在縣立體育館舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，並推出5地連線直播。圖為先前舉辦天文導覽。圖／屏東縣政府提供

