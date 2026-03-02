聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖農林漁牧業普查處揭牌 4月10日起展開普查作業
澎湖縣政府今天成立「澎湖縣農林漁牧業普查處」，普查作業4月10日到6月30日展開，各鄉市公所3月16日成立普查所，希望建構完整精準產業統計資料，奠定產業發展與政策推動堅實基礎。
根據縣府資料，普查對象包括從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者。
參與揭牌儀式的澎湖縣副縣長林皆興說，農林漁牧業普每5年辦1次，是政府重要基本國勢調查之一。每次普查須動員上百名人力，從縣府到各鄉市公所去年就參與相關研習會，提前完成教育訓練與整備工作，奠定將展開的普查工作良好基礎，希望提升整體作業效率與資料品質。
此外，林皆興表示，詐騙案層出不窮，普查員實地訪查時會戴普查員證件，可於各村里辦公室及行政院主計總處網站查普查員資料。普查蒐集個人資料絕對保密，民眾如果有疑義，可查主計總處網站、撥165反詐騙專線及主計總處電話（02）2380-3690。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。