澎湖農林漁牧業普查處揭牌 4月10日起展開普查作業

中央社／ 澎湖縣2日電

澎湖縣政府今天成立「澎湖縣農林漁牧業普查處」，普查作業4月10日到6月30日展開，各鄉市公所3月16日成立普查所，希望建構完整精準產業統計資料，奠定產業發展與政策推動堅實基礎。

根據縣府資料，普查對象包括從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動業者。

參與揭牌儀式的澎湖縣副縣長林皆興說，農林漁牧業普每5年辦1次，是政府重要基本國勢調查之一。每次普查須動員上百名人力，從縣府到各鄉市公所去年就參與相關研習會，提前完成教育訓練與整備工作，奠定將展開的普查工作良好基礎，希望提升整體作業效率與資料品質。

此外，林皆興表示，詐騙案層出不窮，普查員實地訪查時會戴普查員證件，可於各村里辦公室及行政院主計總處網站查普查員資料。普查蒐集個人資料絕對保密，民眾如果有疑義，可查主計總處網站、撥165反詐騙專線及主計總處電話（02）2380-3690。

澎湖縣 主計總處

相關新聞

獨／高市今年跨年、年節前後18人死於車禍 有分局長慶幸發生在前任

高市今年從跨年、春節前、過年及年節後，從市區、國道交流道下方到偏鄉山區共發生至少17件死亡車禍造成18人死亡，死者包含大學生、菲籍移工以及6旬中高年男子等身分，死亡車禍多，有分局長因面臨道安會報開會壓力，傳出有人慶幸多數案件發生在前任。

曖曖在海邊3月14日白色情人節枋寮漁港開唱 加碼抽情人鎖、精品對鍊

屏東縣7座沿海漁港農曆年節期間化身繽紛甜點樂園，掀起幸福甜蜜熱潮。屏東縣政府延續浪漫氛圍， 在白色情人節3月14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦情人節演唱會，邀請人氣歌手開唱，加碼推出戀人情人鎖、名牌精品對鍊抽獎，與邱比特無人機壓軸演出，為浪漫情人節升溫。

元宵「紅月伴花燈」屏東追星季首秀3月3日五地連線直播同步追月

2026屏東追星將揭開序幕，3月3日適逢農曆正月十五元宵節，屏東縣府3日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見月全食天文奇景，打造今年度首場觀星，突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，五地同步連線直播，橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

高雄205兵工廠新址聯外道路無法會車 地方憂心緊急情況疏散困難

高雄前鎮區205兵工廠去年全部遷移至大樹區三個營區，其中大樹北營區的聯外道路狹小無法會車，地方憂心緊急狀況疏散不易。立委林岱樺邀請國防部及市府局處會勘，初步決議未來將由國防部負責定線與環評經費1100萬元，市府即刻啟動前置作業。

香港僑生醫師黃健榮投入偏鄉醫療逾30年 第三度接任恆基院長

恆春半島醫療量能相對不足，來自香港僑生醫師黃健榮在恆基服務逾30年，早年他放棄台北高薪與都會發展的機會，留在恆春，恆春基督教醫院1日舉行第25任院長就任感恩禮拜，黃健榮是第三度擔任恆基院長。

當時尚遇見瓊麻 琅嶠半農半藝協會編織出恆春女力

當時尚遇見恆春瓊麻、與自然植物時，會擦出什麼樣的火花與作品？屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領女性朋友重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。

