高雄205兵工廠新址聯外道路無法會車 地方憂心緊急情況疏散困難

高雄前鎮區205兵工廠去年全部遷移至大樹區三個營區，其中大樹北營區的聯外道路狹小無法會車，地方憂心緊急狀況疏散不易。立委林岱樺邀請國防部及市府局處會勘，初步決議未來將由國防部負責定線與環評經費1100萬元，市府即刻啟動前置作業。

205兵工廠位於高雄亞洲新灣區核心區塊，最後一塊重要拼圖，1998年行政院於政務會議指示辦理遷廠，高市府2016年與國防部與簽訂合作開發意向書後「代拆代建、先建後遷」，並以區段徵收方式辦理土地開發；軍方工廠去年已全數遷至大樹區北營區、林園營區及光復營區。

議員黃飛鳳指出，台南陸軍砲校從永康遷至關廟，新闢四線道聯外道路，農民使用也很方便，反觀大樹北營區沒有開闢新道路，兩條主要通往台29線的道路寬度約僅2.5公尺、無法會車，萬一營區需要疏散，交通會是很大問題。

「營區聯外至少需要新闢10公尺以上道路！」黃飛鳳說，軍方不能只建設營區內部，忽略周遭百姓需求，地方爭取從營區門口開闢寬敞道路直通台29線道路，此段道路長度僅約200公尺，不會太困難。

立委林岱樺接獲陳情後辦理會勘，上周邀集國防部及高雄市府相關局處、區公所與地方代表到場研商，針對路線方案、費用分擔與行政流程逐項盤點，希望縮短作業時程。

林岱樺表示，聯外道路牽動居民的通行便利，更關係通勤安全、救災動線與地方整體發展，「工程可以分段推進，但安全不能分期等待」。

會勘結論指出，國防部應分攤直接與間接等工程費用，及綜規、環評、設計費等相關支出，整體預估約1100萬元由國防部支付，並請國防部儘速出具委託代辦函送交高雄市政府，以利市府得以先行啟動相關作業。

大樹北營區無法從大門口直通至台29線道路（位於圖片右側），替代道路狹小無法會車，地方盼新闢聯外道路保障安全。圖／議員黃飛鳳提供