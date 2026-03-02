快訊

香港僑生醫師黃健榮投入偏鄉醫療逾30年 第三度接任恆基院長

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
黃健榮在兒童節到前往獅子鄉楓林國小舉辦行動衛教小學堂。圖／恆基提供
黃健榮在兒童節到前往獅子鄉楓林國小舉辦行動衛教小學堂。圖／恆基提供

恆春半島醫療量能相對不足，來自香港僑生醫師黃健榮在恆基服務逾30年，早年他放棄台北高薪與都會發展的機會，留在恆春，恆春基督教醫院1日舉行第25任院長就任感恩禮拜，黃健榮是第三度擔任恆基院長。

黃健榮在前兩任院長期間，面對醫療人才不足、經費壓力和偏鄉人口結構老化等挑戰，持續推動醫療在地化，跨醫療院所合作，第三度接任院長，黃健榮說，深化與在地醫院及醫學中心夥伴關係，提升急重症處置能力，讓更多患者在家鄉獲得近醫學中心水準照顧，減少被迫遠距轉診不便及風險。

今年是恆春基督教醫院設立70年，在醫療資源相對匱乏的台灣尾投入服務，恆基表示，除醫療外，深耕長照、獨居長者關懷、新移民和弱勢兒少照護，設有護理之家及社區據點，形成在地整合照護網絡。

在都會區醫學中約半小時就可抵達的醫療量能，對恆春居民要到最近醫學中心往往需2小時以上的車程，如何縮短城鄉醫療落差，是恆基70年來不變的課題。

72歲黃健榮在恆基服務逾30年，恆基董事長劉伯恩說，院長黃健榮熟悉偏鄉體系運作，兼具臨床與管理經驗，是在醫療環境艱困之際最適任的人選。

「這次的接任，我感受到使命更重，責任更大！」黃健榮說，面對高齡化與少子化交織，社區醫院角色愈發關鍵；黃健榮當年在念醫學院期間某次的暑假到墾丁旅遊，也參訪恆基，那時恆基的診療室是簡陋平房，下雨屋頂會漏水，但他看到醫療人員、外籍醫療宣教士臉上充滿知足常樂笑容，「我被他們的奉獻感動」，黃健榮說，「當天我向上帝發誓，畢業後，一定要回來恆基，這是我要服事的一個地方」。

黃健榮曾獲得第19屆醫療奉獻獎；恆基指出，70年前芬蘭差會首批宣教士來到恆春，發現半島醫療資源匱乏，隨即再差派具醫療專業背景的宣教士投入服務，為在地醫療奠定根基。1979年起，由台灣中華醫藥傳道會（路加傳道會前身）接手經營，使命延續至今。從早期流動診所，現今有百名員工、兩棟醫療大樓的社區型醫院，恆基的歷程見證偏鄉醫療韌性。

來自香港僑生醫師黃健榮在恆基服務逾30年，早年他放棄台北高薪與都會發展的機會，留在恆春，恆春基督教醫院1日舉行第25任院長就任感恩禮拜，黃健榮是第三度擔任恆基院長。圖／恆基提供
來自香港僑生醫師黃健榮在恆基服務逾30年，早年他放棄台北高薪與都會發展的機會，留在恆春，恆春基督教醫院1日舉行第25任院長就任感恩禮拜，黃健榮是第三度擔任恆基院長。圖／恆基提供

黃健榮在第二度擔任恆基院長時遇到疫情挑戰。圖／恆基提供
黃健榮在第二度擔任恆基院長時遇到疫情挑戰。圖／恆基提供

黃健榮到九棚為獨居老人看病。圖／恆基提供
黃健榮到九棚為獨居老人看病。圖／恆基提供

恆春 醫學中心

