快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

聽新聞
0:00 / 0:00

當時尚遇見瓊麻 琅嶠半農半藝協會編織出恆春女力

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

當時尚遇見恆春瓊麻、與自然植物時，會擦出什麼樣的火花與作品？屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領女性朋友重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。

將完整葉片、花瓣直接擺放在布料上，緊緊捲起後蒸煮。植物的天然色素與脈絡在熱氣中直接拓印至纖維裡，「大自然的複印術」確保每件創作都是獨一無二的藝術品。

屏東縣琅嶠半農半藝協會理事長陳美茸表示，以植物為老師，透過移印染的方式，將葉片、纖維與自然紋理轉化為布藝創作。每一件作品，都是一次與自然對話過程，也是對植物多樣性與友善環境的回應。

曾撐起恆春經濟奇蹟瓊麻，在協會巧手下脫胎換骨。總幹事王美又說，協會重新梳理過往揉捻技術，將生硬工業纖維結合現代編織技巧，打造兼具堅韌特質與文青質感提籃、掛飾與生活居家用品，將「瓊麻抽絲」的文化轉化為實用的時尚配件。

協會透過10名女性工藝職人「半農半藝」的實踐，將採集時喜悅與創作時療癒感，注入作品中。總幹事王美又表示，今年嘗試將10名女性的作品在粉絲頁或市集中販售，希望大家透過購買，支持工藝品，落實環境友善消費選擇，對在地女性工藝賦能的實質鼓勵。

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供
屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領在地女性重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。圖／屏東縣琅嶠半農半藝協會提供

屏東縣 恆春

延伸閱讀

春暖花開漫遊新北百年名園 「林光春色－春日花事」浪漫登場

陶藝大師李茂宗 藝術人生結緣世報

桃園中原文創桃藝工坊新樣貌 加速更多元文創品牌成長

香菜鹹菜 自種自醃 遷校記憶 揉入包子

相關新聞

獨／高市今年跨年、年節前後18人死於車禍 有分局長慶幸發生在前任

高市今年從跨年、春節前、過年及年節後，從市區、國道交流道下方到偏鄉山區共發生至少17件死亡車禍造成18人死亡，死者包含大學生、菲籍移工以及6旬中高年男子等身分，死亡車禍多，有分局長因面臨道安會報開會壓力，傳出有人慶幸多數案件發生在前任。

南部誰來蓋大巨蛋？ 高雄市長陳其邁：養蛋難

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆拋政見，主張二○五兵工廠用地蓋大巨蛋；國民黨市長參選人柯志恩說，若沒有民間投資結合捷運等重大開發，單靠市府力量很難做到。

退休警收藏老物件 宛若時光博物館 療癒又紓壓

警察退休李家羽人稱「富哥」，走進他的懷舊商店「新樂園」宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠唱片、收音機與偉士牌機車等，是他歷時廿多年四處尋寶收藏逾上萬件老物品，他笑說，從警壓力大，蒐集老物件療癒又紓壓。

一天被吃掉6斤蝦！屏東蝦農架設隱形細網防鳥害 最怕白鷺鷥

隱形鳥網成殺鳥陷阱？ 屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，農民在農園周邊掛網，只要防蟲、防鳥、防鼠與防綠鬣蜥，以農民角度來看，「一年就靠這些農產品收入」，若遇鳥害幾乎全軍覆沒，鳥害又不屬於天然災害。

影／退休警收藏逾萬件老物品 療癒又舒壓 宛若時光博物館

屏東縣收藏家李家羽，大家都稱他「富哥」，走進店內宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠、卡帶唱片、卡帶收音機、偉士牌機車等，是他歷時20多年四處尋寶收藏的逾上萬件老物品，他笑說，從警時壓力大，蒐集老物件很療癒又舒壓。

柯文哲花21小時完成一日北高 清晨3時46分抵達終點站高雄

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌挑戰一日北高單車騎乘，兩人昨清晨從台北市關渡宮出發，全程規畫15個站點，原先預計在3月1日凌晨1時05分抵達終點站高雄二二八紀念公園，因天候不佳，最後兩人比預定時間晚2小時42分抵達，於凌晨3時46分完成挑戰，共花費21小時46分。柯文哲說，這讓全世界知道，不管是台灣民眾黨或柯文哲，是絕對不會屈服的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。