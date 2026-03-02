聽新聞
當時尚遇見瓊麻 琅嶠半農半藝協會編織出恆春女力
當時尚遇見恆春瓊麻、與自然植物時，會擦出什麼樣的火花與作品？屏東縣琅嶠半農半藝協會將恆春半島特有風土與自然植物，轉化為具現代美感植物移印染布藝與瓊麻編織手作品，帶領女性朋友重拾恆春的人文記憶與手作溫暖。
將完整葉片、花瓣直接擺放在布料上，緊緊捲起後蒸煮。植物的天然色素與脈絡在熱氣中直接拓印至纖維裡，「大自然的複印術」確保每件創作都是獨一無二的藝術品。
屏東縣琅嶠半農半藝協會理事長陳美茸表示，以植物為老師，透過移印染的方式，將葉片、纖維與自然紋理轉化為布藝創作。每一件作品，都是一次與自然對話過程，也是對植物多樣性與友善環境的回應。
曾撐起恆春經濟奇蹟瓊麻，在協會巧手下脫胎換骨。總幹事王美又說，協會重新梳理過往揉捻技術，將生硬工業纖維結合現代編織技巧，打造兼具堅韌特質與文青質感提籃、掛飾與生活居家用品，將「瓊麻抽絲」的文化轉化為實用的時尚配件。
協會透過10名女性工藝職人「半農半藝」的實踐，將採集時喜悅與創作時療癒感，注入作品中。總幹事王美又表示，今年嘗試將10名女性的作品在粉絲頁或市集中販售，希望大家透過購買，支持工藝品，落實環境友善消費選擇，對在地女性工藝賦能的實質鼓勵。
