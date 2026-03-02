獨／高市今年跨年、年節前後18人死於車禍 有分局長慶幸發生在前任

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
黃姓騎士自撞摔落南橫溪谷，高雄市議員高忠德（右一）下切協助救人。高忠德提供 張議晨
黃姓騎士自撞摔落南橫溪谷，高雄市議員高忠德（右一）下切協助救人。高忠德提供 張議晨

高市今年從跨年、春節前、過年及年節後，從市區、國道交流道下方到偏鄉山區共發生至少17件死亡車禍造成18人死亡，死者包含大學生、菲籍移工以及6旬中高年男子等身分，死亡車禍多，有分局長因面臨道安會報開會壓力，傳出有人慶幸多數案件發生在前任。

根據警方及新聞報導統計資料顯示，從今年元旦跨年至2月底止，高雄市共發生17件死亡車禍，18人魂斷馬路，其中以湖內分局4件5人居冠，其次為岡山和仁武分局；雖數據顯示比去年同期少，但發生的死亡車禍件件怵目驚心。

1月剛跨年發生參加跨年晚會的唐姓男大生騎機車在前鎮區中華五路遭後方大貨車輾斃；1月9日，中油65歲員工周姓男子本月將屆齡退休，9日開公務車執行巡管作業，行經仁武區水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞死35歲洪姓機車騎士

郭姓男子（26歲）1月12日晚間，在仁武區八德南路及松藝路口左轉時，撞上直行的莊姓機車騎士（25歲），致莊男人車噴飛不治。同日晚間8時許，34歲越南籍潘姓女子騎電動二輪車行經燕巢區中西路與該路段10巷路口，疑貪快違規左轉，害後方直行的24歲林姓軍人閃避不及撞上，噴飛不治。

1月19日上午9時，32歲方姓男子駕大貨車，行經湖內分局轄區的中山南路118號前方時，與兩名騎車雙載的菲律賓籍男女移工發生碰撞，2人被捲入車底當場死亡。

1月28日下午，高姓男子騎機車與另名許姓機車騎士在台88快速道路高架橋下擦撞倒地，遭貨車輾斃。

50歲高姓男子2月6日不明原因倒臥在中正交流道北上匝道前便道，在光線昏暗情況下，接連遭3輛轎車碰撞或輾過當場死亡。

2月22日， 68歲黃姓男子和兩友人騎機車經省道台20線，南橫公路勤和路段時，不明原因自撞護欄，跌落50公尺深的橋底，送醫不治。2月27日，63歲林姓男子於當晚9時35分駕BMW在燕巢區中安路自撞，卡在消防栓，在狂噴的水花中失去生命跡象，同車40歲盧姓女子與64歲李姓男子兩人重傷。

高市警察局長趙瑞華於1月20日布達上任後，高市頻頻發生重大死亡車禍，成了趙瑞華上任後的一大挑戰；但趙瑞華作風保守，交大大隊長劉俊清同一時間新上任，能力仍有待觀察，有分局長因為道安會報被要求報告，傳出還一度慶幸案件多數發在前任，僥倖心態令基層搖頭。

方姓男子1月19日駕大貨車，在湖內分局轄區的中山南路118號前，擦撞兩名騎車雙載的菲律賓籍男女移工，2人被捲入車底當場死亡。讀者提供 張議晨
方姓男子1月19日駕大貨車，在湖內分局轄區的中山南路118號前，擦撞兩名騎車雙載的菲律賓籍男女移工，2人被捲入車底當場死亡。讀者提供 張議晨

63歲林姓男子於當晚9時35分駕BMW在燕巢區中安路自撞，卡在消防栓，在狂噴的水花中失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝
63歲林姓男子於當晚9時35分駕BMW在燕巢區中安路自撞，卡在消防栓，在狂噴的水花中失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝

