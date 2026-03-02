退休警收藏老物件 宛若時光博物館 療癒又紓壓

警察退休李家羽人稱「富哥」，走進他的懷舊商店「新樂園」宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠唱片、收音機與偉士牌機車等，是他歷時廿多年四處尋寶收藏逾上萬件老物品，他笑說，從警壓力大，蒐集老物件療癒又紓壓。

「看到老物件想起過去種種，有種療癒感，忘卻煩惱」，走進李家羽位在屏東縣麟洛鄉的懷舊商店，牆面有小林村公車站牌、日治時期街景圖，還有卡帶牆，麥當勞叔叔、一九五七年和一九六六年生產偉士牌機車與早期的傳呼機和大哥大手機，超級懷舊。

「保存老東西讓大家產生共鳴」，李家羽說，他收藏最多數量的是大同寶寶，最困難是要將紙張保存，必須克服潮濕環境，他還保存早期四○、五○年代衛生紙，「看似最不值錢的物件，最不容易留下來」。

李家羽收藏卡帶約有五、六千個，從黃鶯鶯、小虎隊、費玉清到憂歡派對等都有收藏，還有黑膠、蟲膠，與專門收聽卡帶的收音機等，他說，音樂進入串流平台，卡帶仍是最受年輕人歡迎，音質、音域，卡帶帶來聽覺感受最柔和。

李家羽對每個收藏物件如數家珍，他說，早期消費一萬元才會送一隻大同寶寶，大同寶寶要收藏到連號不容易。老物件象徵時代演變，希望懷舊商店不只是一家店也能成為交流平台，一起找回記憶和情感的連結。