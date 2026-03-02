聽新聞
0:00 / 0:00

退休警收藏老物件 宛若時光博物館 療癒又紓壓

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣收藏家李家羽是退休警察，他花廿多年四處尋寶收藏逾萬件老物品。記者劉星君／攝影
屏東縣收藏家李家羽是退休警察，他花廿多年四處尋寶收藏逾萬件老物品。記者劉星君／攝影

警察退休李家羽人稱「富哥」，走進他的懷舊商店「新樂園」宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠唱片、收音機與偉士牌機車等，是他歷時廿多年四處尋寶收藏逾上萬件老物品，他笑說，從警壓力大，蒐集老物件療癒又紓壓。

「看到老物件想起過去種種，有種療癒感，忘卻煩惱」，走進李家羽位在屏東縣麟洛鄉的懷舊商店，牆面有小林村公車站牌、日治時期街景圖，還有卡帶牆，麥當勞叔叔、一九五七年和一九六六年生產偉士牌機車與早期的傳呼機和大哥大手機，超級懷舊。

「保存老東西讓大家產生共鳴」，李家羽說，他收藏最多數量的是大同寶寶，最困難是要將紙張保存，必須克服潮濕環境，他還保存早期四○、五○年代衛生紙，「看似最不值錢的物件，最不容易留下來」。

李家羽收藏卡帶約有五、六千個，從黃鶯鶯、小虎隊、費玉清到憂歡派對等都有收藏，還有黑膠、蟲膠，與專門收聽卡帶的收音機等，他說，音樂進入串流平台，卡帶仍是最受年輕人歡迎，音質、音域，卡帶帶來聽覺感受最柔和。

李家羽對每個收藏物件如數家珍，他說，早期消費一萬元才會送一隻大同寶寶，大同寶寶要收藏到連號不容易。老物件象徵時代演變，希望懷舊商店不只是一家店也能成為交流平台，一起找回記憶和情感的連結。

費玉清 麥當勞 黃鶯鶯

延伸閱讀

【生活的風景】Bella／第一次為老感到心頭一震

房價、物價齊漲…年薪百萬IT主管買房一度被笑 1家3口擠中古小公寓

陶藝大師李茂宗 藝術人生結緣世報

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

相關新聞

一天被吃掉6斤蝦！屏東蝦農架設隱形細網防鳥害 最怕白鷺鷥

隱形鳥網成殺鳥陷阱？ 屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，農民在農園周邊掛網，只要防蟲、防鳥、防鼠與防綠鬣蜥，以農民角度來看，「一年就靠這些農產品收入」，若遇鳥害幾乎全軍覆沒，鳥害又不屬於天然災害。

南部誰來蓋大巨蛋 高雄市長陳其邁：養蛋難

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆拋政見，主張二○五兵工廠用地蓋大巨蛋；國民黨市長參選人柯志恩說，若沒有民間投資結合捷運等重大開發，單靠市府力量很難做到。

退休警收藏老物件 宛若時光博物館 療癒又紓壓

警察退休李家羽人稱「富哥」，走進他的懷舊商店「新樂園」宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠唱片、收音機與偉士牌機車等，是他歷時廿多年四處尋寶收藏逾上萬件老物品，他笑說，從警壓力大，蒐集老物件療癒又紓壓。

新聞評論／高雄負債多 孵蛋經費哪裡來

中華隊去年奪得世界棒球經典賽冠軍畫面讓國人熱血沸騰，立委賴瑞隆提出興建大巨蛋、邀泰勒絲開演唱會等政見獲不少年輕人關注，然而陳其邁對自家人主張孵蛋卻抱持不同想法，與其解讀陳其邁潑冷水，倒不如說主政才知道「持家」辛苦，高雄負債全國第一，孵蛋前當然先考慮錢從哪裡來。

高雄超人力霸王告別港都 今年燈會創下700萬人潮

超人力霸王迪卡與初代超人力霸王今天下午在高雄愛河灣跨世代同框，在高雄市副市長李懷仁帶領下，眾多人潮依依不捨、揮手跟超人力霸王說再見。高市觀光局統計，今年高雄冬日遊樂園舉辦23天，共吸引超過700萬人次參觀。

影／退休警收藏逾萬件老物品 療癒又舒壓 宛若時光博物館

屏東縣收藏家李家羽，大家都稱他「富哥」，走進店內宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠、卡帶唱片、卡帶收音機、偉士牌機車等，是他歷時20多年四處尋寶收藏的逾上萬件老物品，他笑說，從警時壓力大，蒐集老物件很療癒又舒壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。