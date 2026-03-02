聽新聞
新聞評論／高雄負債多 孵蛋經費哪裡來

聯合報／ 本報記者徐白櫻

中華隊去年奪得世界棒球經典賽冠軍畫面讓國人熱血沸騰，立委賴瑞隆提出興建大巨蛋、邀泰勒絲開演唱會等政見獲不少年輕人關注，然而陳其邁對自家人主張孵蛋卻抱持不同想法，與其解讀陳其邁潑冷水，倒不如說主政才知道「持家」辛苦，高雄負債全國第一，孵蛋前當然先考慮錢從哪裡來。

台北大巨蛋啟用後，高雄是否要蓋大巨蛋引發討論，立委賴瑞隆率先拋出高雄二○五兵工廠興建大巨蛋，藍綠議員皆曾在議會提出質詢。

陳其邁認為，高雄巨蛋和世運主場館已獲國際肯定，二○五兵工廠遷移後會有五八公頃閒置空間，這塊素地很珍貴，應優先給產業使用；另考量大巨蛋的興建與營運成本，市府傾向尋求民間投資，並結合捷運開發。

施政須先考慮興建及營運成本，高雄負債逾二二六二億元，平均每人一出生就背負八點三萬元債務。以高雄市年度總預算約兩千億元來看，大巨蛋興建成本至少需五百億元，沒有中央補助或民間投資，興建大巨蛋勢必增加舉債額度。

賴瑞隆拋出大巨蛋構想後，立委邱議瑩也有附和，若考量世運主場館及澄清湖棒球場皆是戶外場地，高雄巨蛋又太小，高雄確實應興建大巨蛋，但提出規畫願景與實際推動政策畢竟不同，「開門七件事」是主政者不可規避的責任，高雄若想孵出大巨蛋，債務必定是最大挑戰。

