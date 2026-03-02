聽新聞
南部誰來蓋大巨蛋 高雄市長陳其邁：養蛋難

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄棒球小將在立德棒球場冒雨練球，不少球迷期待高雄跟台北一樣蓋大巨蛋，可在室內觀賞球賽。記者徐白櫻／攝影
高雄棒球小將在立德棒球場冒雨練球，不少球迷期待高雄跟台北一樣蓋大巨蛋，可在室內觀賞球賽。記者徐白櫻／攝影

世界棒球經典賽開打前，中華職棒大聯盟會長蔡其昌為南部球迷請命，盼有大巨蛋讓球迷在室內觀賞球賽。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆拋政見，主張二○五兵工廠用地蓋大巨蛋；國民黨市長參選人柯志恩說，若沒有民間投資結合捷運等重大開發，單靠市府力量很難做到。

市長陳其邁擔心「生蛋容易養蛋難」，若蓋太多恐變「蛋塔」。高市運發局表示，主要考量未來能否有效營運，因為造價太高，市府全額投資興建可行性低，若參考國內外推動模式，政府及企業資源共同投入規畫、興建與營運，較具可行性。

澄清湖棒球場啟用廿七年，戶外球場與設施老舊常被詬病。高雄小巨蛋可容納一萬五千人，場地太小無法舉行棒球賽。

立委蔡其昌表示，高雄特別熱，南部球迷很希望有一個室內球場，或許不一定像台北蓋那麼大，但若有中型巨蛋，相信觀賽體驗會更好，也更提高球迷進場意願；期待各政黨政治人物支持，北中南都能有一個室內棒球場。

立委賴瑞隆去年提出大巨蛋政見，賴瑞隆說，二○五兵工廠位處「大亞灣計畫」核心區域，鄰近輕軌及捷運，前往小港國際機場或高鐵高雄火車站都便利，若興建大巨蛋可承接大型演唱會、藝文活動，吸引國際賽事，與台北大巨蛋南北呼應，成為高雄盛事經濟的新引擎。

立委柯志恩表示，大巨蛋的興建和營運成本很高，如台北大巨蛋由遠雄集團興建營運；日本札幌巨蛋原為北海道火腿鬥士隊主場，火腿隊自建球場後面臨沉重的經營負擔與巨額虧損，「若有民間力量願意投資合作，持樂觀且肯定的正面態度」。

樹德科大休閒遊憩與運動管理系教授許龍池分析，高雄巨蛋是中型巨蛋概念，經營不易、業者連年虧損；日本巨蛋也沒幾顆，台灣市場太小，蓋大巨蛋須投入五、六百億元，養蛋真的有困難度，除非結合運動賽事以及演唱會等多功能展場，才會有廠商願意投資。

