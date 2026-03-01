高雄超人力霸王告別港都 今年燈會創下700萬人潮

超人力霸王迪卡與初代超人力霸王今天下午在高雄愛河灣跨世代同框，在高雄市副市長李懷仁帶領下，眾多人潮依依不捨、揮手跟超人力霸王說再見。高市觀光局統計，今年高雄冬日遊樂園舉辦23天，共吸引超過700萬人次參觀。

2026高雄冬日遊樂園以「超人降臨港都」為主題，活動串聯愛河灣、高雄港16至18號碼頭、高雄流行音樂中心、高鐵左營站、台鐵高雄車站、捷運美麗島站等地，就連非都會區的各大風景區也設置相關藝術裝置，活動場域擴大至全市60處景點。

今天下午完成閉幕展演後，兩代超人力霸王移動至17號碼頭與市民相伴至晚間10點。高市觀光局說，2026高雄冬日遊樂園正式落幕，但超人力霸王守護地球、無名英雄城市超人守護城市的「光」與精神，仍將持續照亮高雄以及全台每一座城市。

高雄市連續3年舉辦冬日遊樂園，橫跨農曆春節、展出時間不一，2024年 黃色小鴨吸引900萬人潮、2025年吉伊卡哇帶來600萬人潮，今年的超人力霸王則創造700萬人次紀錄。

8公尺高的Q版超人力霸王氣膜是閉幕日彩蛋，英姿煥發地飛越愛河灣。圖／高市觀光局提供

兩代超人力霸王合體，一起現身愛河灣向高雄市民告別。圖／高市觀光局提供