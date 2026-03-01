快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東強化夜間假日兒科急診 打造兒童24小時照護體系

中央社／ 屏東縣1日電
屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構平日兒科門診、幼兒專責、夜間與假日急診的兒科照護體系，24小時照護不中斷網絡，讓屏東的孩子都能獲得即時且完善醫療照護。（屏東縣政府提供）中央社
屏東縣政府整合縣內醫療資源，建構平日兒科門診、幼兒專責、夜間與假日急診的兒科照護體系，24小時照護不中斷網絡，讓屏東的孩子都能獲得即時且完善醫療照護。（屏東縣政府提供）中央社

為強化兒童急重症醫療量能，屏東縣政府整合醫療資源，也提升假日及夜間兒科專科急診服務時段，打造24小時照護體系，讓屏東的孩子都能獲得即時且完善醫療照護。

縣府發布新聞稿表示，為提供在地家庭更即時、專業醫療服務，建構平日兒科門診、幼兒專責、夜間與假日急診的兒科照護體系，共有53家醫療機構、94名醫師參與幼兒專責醫師計畫，從日常健康管理到預防保健，全面守護孩童成長。

衛生局長張秀君說，目前縣內醫療院所平日設有兒科門診服務，並推動幼兒專責醫師制度，提供嬰幼兒連續性健康照護與發展評估；為因應夜間與假日就醫需求，協調轄區醫療院所，透過分時段接力守護模式，強化夜間及假日兒科急診量能，並完善分級醫療與轉診機制，確保急重症兒童能獲得妥善醫療照護，減少家長深夜奔波外縣市就醫的不便與風險。

衛生局提及，假日及夜間兒科專科急診服務升級時段，包含屏東基督教醫院每週一至週四，下午4時至隔天上午8時、每週五至週日提供24小時兒專急診服務；屏東榮民總醫院自3月起，每週六、日提供24小時兒專急診服務；輔英科技大學附設醫院自3月起，每週日上午9時至12時、晚間6時30分至9時30分提供兒專急診服務。

縣長周春米說，守護兒童健康是城市永續發展重要基礎，兒童醫療具高度專業性，急重症更需專科醫師即時判斷與處置，未來將持續盤點醫療需求，精進急重症照護體系。

健康管理 屏東 周春米 兒科

延伸閱讀

空勤總隊強化夜航量能 支援次離島緊急醫療後送

台大雲林分院院長馬惠明 做雲嘉南醫療燈塔

基隆全面打造兒少友善城市 一站式服務窗口守護兒少

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

相關新聞

一天被吃掉6斤蝦！屏東蝦農架設隱形細網防鳥害 最怕白鷺鷥

隱形鳥網成殺鳥陷阱？ 屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，農民在農園周邊掛網，只要防蟲、防鳥、防鼠與防綠鬣蜥，以農民角度來看，「一年就靠這些農產品收入」，若遇鳥害幾乎全軍覆沒，鳥害又不屬於天然災害。

影／退休警收藏逾萬件老物品 療癒又舒壓 宛若時光博物館

屏東縣收藏家李家羽，大家都稱他「富哥」，走進店內宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠、卡帶唱片、卡帶收音機、偉士牌機車等，是他歷時20多年四處尋寶收藏的逾上萬件老物品，他笑說，從警時壓力大，蒐集老物件很療癒又舒壓。

柯文哲花21小時完成一日北高 清晨3時46分抵達終點站高雄

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌挑戰一日北高單車騎乘，兩人昨清晨從台北市關渡宮出發，全程規畫15個站點，原先預計在3月1日凌晨1時05分抵達終點站高雄二二八紀念公園，因天候不佳，最後兩人比預定時間晚2小時42分抵達，於凌晨3時46分完成挑戰，共花費21小時46分。柯文哲說，這讓全世界知道，不管是台灣民眾黨或柯文哲，是絕對不會屈服的。

高雄敬老號誌不足 議員建議比照竹市設置

高雄去年發生上千件行人事故，六十五歲以上長者占四七二件，廿四死，逾七成發生在路口。長者因行動力退化，行經大型路口常因反應...

友善長者通行 南二都選擇高齡長者多社區示範

南二都為提升行人安全，相繼打造友善行人示範區，高雄選定三處高齡社區透過標線調整、建置減速平台、收回部分車道空間供人行使用...

高雄強打IP行銷 春節吸逾五百萬人潮

高雄冬日遊樂園「超人力霸王」今天閉幕，過去春節、元宵多為拜廟走春，近年高雄打造IP城市經濟，從黃色小鴨、吉伊卡哇到超人力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。