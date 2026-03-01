屏東強化夜間假日兒科急診 打造兒童24小時照護體系

為強化兒童急重症醫療量能，屏東縣政府整合醫療資源，也提升假日及夜間兒科專科急診服務時段，打造24小時照護體系，讓屏東的孩子都能獲得即時且完善醫療照護。

縣府發布新聞稿表示，為提供在地家庭更即時、專業醫療服務，建構平日兒科門診、幼兒專責、夜間與假日急診的兒科照護體系，共有53家醫療機構、94名醫師參與幼兒專責醫師計畫，從日常健康管理到預防保健，全面守護孩童成長。

衛生局長張秀君說，目前縣內醫療院所平日設有兒科門診服務，並推動幼兒專責醫師制度，提供嬰幼兒連續性健康照護與發展評估；為因應夜間與假日就醫需求，協調轄區醫療院所，透過分時段接力守護模式，強化夜間及假日兒科急診量能，並完善分級醫療與轉診機制，確保急重症兒童能獲得妥善醫療照護，減少家長深夜奔波外縣市就醫的不便與風險。

衛生局提及，假日及夜間兒科專科急診服務升級時段，包含屏東基督教醫院每週一至週四，下午4時至隔天上午8時、每週五至週日提供24小時兒專急診服務；屏東榮民總醫院自3月起，每週六、日提供24小時兒專急診服務；輔英科技大學附設醫院自3月起，每週日上午9時至12時、晚間6時30分至9時30分提供兒專急診服務。

縣長周春米說，守護兒童健康是城市永續發展重要基礎，兒童醫療具高度專業性，急重症更需專科醫師即時判斷與處置，未來將持續盤點醫療需求，精進急重症照護體系。