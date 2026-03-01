快訊

一天被吃掉6斤蝦！屏東蝦農架設隱形細網防鳥害 最怕白鷺鷥

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣有泰國蝦農會在蝦池上方架設隱形鳥網。記者劉星君／攝影
屏東縣有泰國蝦農會在蝦池上方架設隱形鳥網。記者劉星君／攝影

隱形鳥網成殺鳥陷阱？ 屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，農民在農園周邊掛網，只要防蟲、防鳥、防鼠與防綠鬣蜥，以農民角度來看，「一年就靠這些農產品收入」，若遇鳥害幾乎全軍覆沒，鳥害又不屬於天然災害。

龔泰文說，像他有種植小番茄，沒有種在網室內，很容易就被鳥吃掉。蓮霧主要是催花或遮風時才會整棵樹掛黑網，果實部分會套袋，但是鳥也是很會去啄套袋。

屏東縣是泰國蝦養殖大宗，蝦農無奈說，要防白鷺鷥、夜鷺侵襲，牠們會趁著泰國蝦在脫殼時，比較脆弱，泰國蝦會較靠近池邊，這時白鷺鷥們就會在一旁守株待兔，蝦農才會再養殖池上方設隱形鳥網，「若沒有防堵，一池一天恐會被吃掉5、6斤的泰國蝦」。

蝦農提到，蝦子屬於甲殼類，成長過程會經過多次脫殼才會長大，脫殼時蝦的身體較脆弱，會需氧氣，就容易靠近岸邊，白鷺鷥會趁此時開始襲擊。

這名蝦農說，他的蝦池旁邊剛好有一大片樹林，樹林間約有上百隻白鷺鷥定居，白天是白鷺鷥出現，晚上則是夜鷺。

白鷺鷥卡到鳥網時怎麼辦？有蝦農說，白鷺鷥的同伴會來幫忙解脫，無法解脫就只能掛在鳥網上，也是一種警示。不過裝設鳥網也有風險，颱風來襲容易被吹壞。

龔泰文說，白頭翁、麻雀、斑鳩與八哥等都是屬於雜食類，幾乎什麼蔬果都吃。綠鬣蜥吃豆科植物與蔬菜。

屏東縣有泰國蝦農在蝦池上方架設隱形鳥網。記者劉星君／攝影
屏東縣有泰國蝦農在蝦池上方架設隱形鳥網。記者劉星君／攝影

泰國 綠鬣蜥

