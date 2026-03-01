大坵遊客中心進度落後7% 縣府促提趕工計畫

連江縣長王忠銘昨偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵遊客中心興建工程現場視察，實地了解施工進度與後續作業規劃，並要求施工團隊掌握期程、強化品質管理，確保工程如期如質完成。

根據工程單位簡報說明，該案原訂工期截至過年前應達96.32%，實際進度為88.93%，落後7.36%。針對進度落差部分，縣府已要求廠商提出具體趕工計畫，並落實人力與工序調配，以避免延宕後續啟用時程。

施工廠商表示，農曆年後將陸續展開多項室內外收尾工程，包括電梯設備安裝、廁所施作、室內地板貼磚、外牆貼磚與油漆，以及入口意象GRC造型上漆等工項。後續將加強界面整合與施工品質檢核，在確保安全無虞前提下，提升整體完成度，儘速達成預定目標。

立委陳雪生指出，大坵遊客中心是北竿觀光發展的重要基礎建設之一，未來將成為旅客服務的重要據點，肩負諮詢接待、導覽資訊提供及旅遊動線銜接等功能。館舍完工後，除可提升旅遊服務品質，也將優化大坵與北竿整體觀光環境，對地方產業發展具有指標意義。

縣長王忠銘強調，工程已進入關鍵收尾階段，除持續督導施工進度，也將落實品質管控與跨單位協調，確保空間設施完善、安全無虞。未來完工啟用後，期盼為鄉親與遊客提供更舒適、便利的服務場域，進一步強化北竿觀光量能，為地方建設再添助力。