影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

佛光山「三好盃」咖啡沖煮賽結果出爐 兩組別冠軍都留在高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
佛光山住持心保和尚頒獎給社會組「三好獎」得主歐翼瑋。圖／佛光山提供
佛光山住持心保和尚頒獎給社會組「三好獎」得主歐翼瑋。圖／佛光山提供

高雄佛光山法寶堂利用228連假舉辦「三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集」活動，92位台灣咖啡沖煮好手齊聚一堂較勁，歷經兩天激烈賽事，社會組冠軍由高雄在地參賽選手吳天騰拿下，領先亞軍50分之多。學生組則由樹德科大休閒與觀光管理系廖祐慶以日式沖煮法摘下桂冠。

第二屆三好盃咖啡沖煮賽在法寶堂盛大舉行，社會組及學生組各有46位台灣咖啡沖煮好手參賽，社會組2月27日登場，學生組2月28日比賽，均要經過二輪杯測淘汰賽才能進入第三輪沖煮展演決賽。

競賽結果出爐，社會組前三名為吳天騰、朱芃睿、尹保華，學生組前三名是廖祐慶、李婕瑀、許禕涵。此外，特別設置「三好獎」，由社會組佳作獎的歐翼瑋及學生組亞軍的李婕瑀分別抱走這項殊榮。

社會組冠軍吳天騰賽前研究雲南咖啡豆的風味特性，尋找同產地豆子練習抓參數；取得比賽豆後，再依據焙度思考風味表現方向與細部微調。他認為，這次奪冠正好印證「有付出，就有收穫」。

學生組冠軍廖祐慶此次採用極濃縮方式萃取後再加水稀釋，成功降低瑕疵風味、提升風味層次與穩定度，他謙虛說「獲獎是自己運氣好」。

佛光山寺住持心保和尚表示，星雲大師長年推動「三好」理念，鼓勵大眾「做好事、說好話、存好心」，「三好盃咖啡沖煮賽」，正是以沖煮咖啡作為媒介，引導大眾親近佛光山，多行三好。法寶堂堂主慧屏法師勉勵選手，比賽中，有人重視技藝，有人專注展演，不論選擇哪一條路，「認真才是脫穎而出的關鍵」。

法寶堂提醒，今天是佛光好事集活動最後一天，現場集結高雄市政府農業局、屏東縣政府原民處推薦的高屏優質咖啡小農與主辦單位精挑細選的品牌設攤，可把握機會品嘗在地精品咖啡與特色點心。

法寶堂堂主慧屏法師頒獎給社會組冠軍吳天騰。圖／佛光山提供
法寶堂堂主慧屏法師頒獎給社會組冠軍吳天騰。圖／佛光山提供

慧屏法師與學生組前三名得獎者合影。圖／佛光山提供
慧屏法師與學生組前三名得獎者合影。圖／佛光山提供

佛光山 咖啡

