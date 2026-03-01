快訊

佳冬六堆路跑　逾2千跑者用雙腳認識客庄古蹟田園

中央社／ 記者黃郁菁屏東縣1日電

六堆健行路跑活動今天在左堆屏東佳冬鄉登場，為第61屆六堆運動會揭開序幕；上午7時鳴槍起跑，超過2000名跑者，沿途行經客庄古蹟與田園風光，以雙腳認識佳冬。

六堆健行路跑活動今天登場，客委會主委古秀妃、佳冬鄉長賴文一及多名在地民代，一早在佳冬鄉公所前率跑者跳熱身操，上午7時準時鳴槍，超過2000名跑者熱血啟程。

古秀妃告訴中央社記者，六堆運動會不只是運動，更承載深厚歷史、文化及情感，源頭可追溯至清代，為維護庄頭安全與民生經濟，六堆先民組成防禦性組織；至日治時期，因不被官方允許運作，轉以運動形式凝聚鄉親情感，形成世界獨一無二傳統。

古秀妃說，從早年守護人民生存組織，轉化為現代競技，六堆運動會歷程彌足珍貴，也在公部門與民間合作下跨越一甲子；運動不僅促進身心健康，也成為認識六堆重要管道，許多孩子因參與賽事而了解在地歷史與文化；客委會將與六堆12鄉區公所持續推動，期盼活動長長久久。

賴文一表示，此次路跑路線融合在地文化與自然景觀，行經古蹟「活的博物館」與蓮霧果園，展現佳冬豐富人文底蘊與農村風光，更可遠眺壯麗大武山，感受「大武山下小奧運」精神與氣魄，期盼選手皆有佳績。

客委會客家文化發展中心表示，路跑賽事分為10公里挑戰組、6公里休閒組及六堆各鄉區團體賽。6公里健走讓參賽者不侷限於專業跑者，適合所有族群參與，跨越年齡隔閡，增加長幼交流與互動，也讓參賽者更加多元；期望透過路跑吸引力與客家在地文化深度融合，帶動地方觀光效益與在地認同。

客發中心提及，六堆運動會於2月21日起舉辦羽球、軟網、慢速壘球等會前賽；3月11日起在六堆忠義亭點燃聖火，遶境六堆各鄉區祈福；3月14日運動會在佳冬國中盛大開幕。

