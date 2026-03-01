影／退休警收藏逾萬件老物品 療癒又舒壓 宛若時光博物館

屏東縣收藏家李家羽，大家都稱他「富哥」，走進店內宛若進入時光博物館，大同寶寶、黑膠、卡帶唱片、卡帶收音機、偉士牌機車等，是他歷時20多年四處尋寶收藏的逾上萬件老物品，他笑說，從警時壓力大，蒐集老物件很療癒又舒壓。

李家羽已從警察退休，他分享，警察有時會調動，他每到新的地方，也會展開尋寶之旅，繁忙高壓的警察工作之餘，收藏各老物件，「看到老物件想起過去種種，有種療癒感，暫時忘卻煩惱」。

走進李家羽的店內，店內牆面有小林村公車站牌、日據時代的街景圖，還有一整片卡帶牆，早期的麥當勞叔叔、1957年和1966年生產的偉士牌機車等，李家羽說，八八風災後小林村已不存在了，但他將小林村的公車站牌留在店內。

「保存老東西讓大家產生共鳴」，李家羽說，收藏最多的數量是大同寶寶，收藏最困難是紙張，面臨潮濕氣候，他還有保存早期40、50年代的衛生紙，「看似最不值錢的物件，其實也是最不容易留下來」。

李家羽收藏卡帶約有5、6千個，從早期的黃鶯鶯、小虎隊、費玉清、憂歡派對等都有收藏到卡帶，還有黑膠、蟲膠，與專門聽卡帶的收音機等，李家羽說，音樂已進入串流平台時代，卡帶是最受年輕人歡迎，音質、音域聽起來都有差異，卡帶是最柔和的。

李家羽對他收藏物件都能娓娓道來，細數背後故事，李家羽說，早期消費一萬元才會送一隻大同寶寶，大同寶寶要收藏到連號不容易，大同寶寶第一隻是編號51號，是51周年生產，編號要再加7才是年份，編號67的是最難收集，因當時台灣面臨兩次石油危機，通膨，消費力下降，當年生產數量的相對少。

老物件象徵時代的演變，李家羽說，希望懷舊商店不只是店，也是交流平台，成為許多人找回記憶和情感的連結。

李家羽收藏的偉士牌機車。記者劉星君／攝影

連早期的衛生紙，李家羽都有保留下來。記者劉星君／攝影

早期的BBCALL。記者劉星君／攝影

李家羽收藏的大同寶寶。記者劉星君／攝影