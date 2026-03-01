快訊

柯文哲花21小時完成一日北高 清晨3時46分抵達終點站高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
歷時超過21個小時，柯文哲、黃國昌率領車隊抵達高雄228紀念公園，完成一日北高挑戰。圖／取自柯文哲臉書 徐白櫻
歷時超過21個小時，柯文哲、黃國昌率領車隊抵達高雄228紀念公園，完成一日北高挑戰。圖／取自柯文哲臉書 徐白櫻

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌挑戰一日北高單車騎乘，兩人昨清晨從台北市關渡宮出發，全程規畫15個站點，原先預計在3月1日凌晨1時05分抵達終點站高雄二二八紀念公園，因天候不佳，最後兩人比預定時間晚2小時42分抵達，於凌晨3時46分完成挑戰，共花費21小時46分。柯文哲說，這讓全世界知道，不管是台灣民眾黨或柯文哲，是絕對不會屈服的。

2016年起，柯文哲幾乎每年都在228和平紀念日騎單車挑戰一日北高，以往高雄終點站多半涉在左營區大義國中。柯去年因涉京華城案遭羈押未能參與，今年恢復挑戰，與黃國昌一起率眾挑戰一日北高。

柯文哲一行人昨天清晨6時從北市關渡宮出發，沿途行經桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、員林、嘉義、台南，一早出發就遇上春雨報到，天氣又濕又冷。今天清晨3點46分車隊抵達高雄二二八公園，現場有大批小草在場歡呼迎接，黃國昌在旁人攙扶下行走，柯文哲的妻子陳珮琪在場獻花迎接，為柯掛上完賽獎牌。

柯文哲表示，他從2016年至今騎過九次北高，以前只規畫360公里，這次增加了20公里，困難度最高；380公里長征對體力是一大考驗，為了不讓大家擔心，他騎一段、休息一段，14段行程之中他騎了7個。傍晚過後雨勢變強，他在風雨中看到好多小草舉著看板、綁著絲巾，甚至背著氣球，沿途聽到幾百次，他們喊著「阿北加油！」。

黃國昌說，自己騎過一次才知道，柯文哲的一日北高或一日雙塔，到底有多困難；自己完成去年所說「只要柯文哲出來，我一定要騎完一日北高」這個承諾，3月26日司法應該還柯文哲清白。

柯文哲、黃國昌完成一日北高，抵達終點站高雄後，柯文哲特別要黃國昌分享一下感想。圖／取自民眾黨YT 徐白櫻
柯文哲、黃國昌完成一日北高，抵達終點站高雄後，柯文哲特別要黃國昌分享一下感想。圖／取自民眾黨YT 徐白櫻

