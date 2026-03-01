高雄敬老號誌不足 議員建議比照竹市設置

高雄去年發生上千件行人事故，六十五歲以上長者占四七二件，廿四死，逾七成發生在路口。長者因行動力退化，行經大型路口常因反應不及而發生意外。各縣市近年陸續增設敬老愛心號誌，憑敬老卡感應或觸控按鈕，可延長通行秒數，但高雄市相關裝置不足。

交通局回應，近年已積極在路口建置行人號誌及放大型號誌，也在路口擴大實施行人早開時相，讓行人號誌較行車號誌優先五秒亮綠燈；今年更會在博愛與新莊路口試辦AI攝影機行人辨識系統，偵測到行人未走完行穿線，會增加通行秒數，以提升長者穿越馬路的安全。

高雄市去年一至十一月共發生一一一一件行人交通事故，六十五歲以上長者占四七二件，廿四死。高齡者路口事故達二二七件，十八死。研究顯示，高齡者交通事故死亡率之所以居高不下，主要因為長者生理退化，看不清楚標誌、標線，反應遲鈍、注意力不易集中、步行速度慢、平衡感也不佳，若未依規定走行人穿越道，或穿越道路時沒注意左右來車，容易發生事故致死。其中八十五歲以上行人死亡率，約為六歲至五十四歲行人的八倍！

議員湯詠瑜說，高雄進入超高齡化社會，尤需加強長者通行安全，建議比照他國設置敬老愛心號誌，憑敬老卡「嗶一下」即延長綠燈秒數，或搭配放大型行人號誌燈和行人專用時相，協助行動較緩慢者安心通行。

據調查，新加坡二○二三年在全國建置一千五百座「友善交通號誌燈」，號誌下方增設讀卡器，民眾持高齡身障等票證感應後，會增加三至十三秒通行時間。新竹市去年十一月率先設置敬老愛心號誌，持卡感應，綠燈可延長十秒。

台北市二○一八年起在醫院、公園周邊路口增設行人觸動延長秒數設施，觸控按鈕可讓「小綠人」增加通行秒數，近年則結合AI偵測功能，研判行人通行秒數不足時，會自動增補。