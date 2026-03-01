聽新聞
友善長者通行 南二都選擇高齡長者多社區示範

聯合報／ 記者宋原彰吳淑玲／連線報導
高雄市選定三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里三個高齡社區為「高齡友善社區示範區」。記者宋原彰／攝影
高雄市選定三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里三個高齡社區為「高齡友善社區示範區」。記者宋原彰／攝影

南二都為提升行人安全，相繼打造友善行人示範區，高雄選定三處高齡社區透過標線調整、建置減速平台、收回部分車道空間供人行使用、引導來往車輛提前減速，事故率下降。台南市則向中央爭取近八百萬元設置放大型號誌等設施，讓長者通行更安全。

高雄三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里三處社區長者多，但周邊常有車輛高速駛出，危及安全。交通局去年起建置減速平台，走在繪有行穿線的平台上兼顧用路安全及舒適性。

交通局指出，市府去年七月先於澄清湖園區設減速平台，警示成效顯著，續推展至三民、鳳山、前鎮等區，營造「車輛慢行、行人優先」友善環境；並在河堤路首設路段中實體行人庇護島，供分段穿越與安全停等。透過縮減車道等措施產生「心理降速」效果，經統計，河堤路車速降一成，減速平台路段降幅達廿六％。

台南市二○二三年向交通部爭取七百九十七萬元，在新營區中正路與武昌街口、三民路口及綠川北街打造高齡友善行人示範區，全面設置放大型行人號誌，方便長者辨識秒數；行穿線同步退縮至斜坡道或人行道、騎樓整平處，提高通行順暢度。行人綠燈秒數則依長者合理步行速度及路口寬度重新核算；另調整車道配置、左轉車道改為偏心式設計，提升駕駛人對行人動向的辨識度。

交通局指出，後續雖無專案補助，但針對醫院、公園、學校等重要節點路口，均持續檢討評估，必要時延長綠燈秒數，強化長者穿越路口安全。

