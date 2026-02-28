高雄強打IP行銷 春節吸逾五百萬人潮

高雄冬日遊樂園「超人力霸王」將閉幕，過去春節、元宵多為拜廟走春，近年高雄打造IP城市經濟，從黃色小鴨、吉伊卡哇到超人力霸王進駐港灣，成功攔截人潮、推升旅宿住房率。不過學者張其祿提醒，IP屬短期行銷，人潮未必轉化長期消費與產值，效益仍待數據驗證。

超人力霸王在春節期間吸引逾五百六十萬觀光人潮，迪卡及初代超人力霸王今午在高雄流行音樂中心前合體向全國遊客說再見。

有別傳統燈會模式，高雄燈會二○二四年起以「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」打造IP城市經濟，將城市活動品牌化。

觀光局統計，黃色小鴨重返高雄掀起全台追鴨熱，吸引逾九百萬人潮、超過一百四十億元觀光產值；去年日本超人氣IP吉伊卡哇吸引六百萬人潮，創造逾一百億元觀光產值，住房率超過八成，周邊商圈業績成長逾四成。

「不管什麼來，你們高雄全都放進水裡」外縣市鄭姓遊客說，從黃色小鴨、魷魚遊戲英熹、吉伊卡哇到超人力霸王全都放入高雄港，搭配愛河灣美景，的確很有魅力。

中山大學政經系教授張其祿分析，使用國際知名IP是一種有效的城市行銷策略，像是一種公共財，每個人都看得到，不需要特別買門票，可輕鬆參與及體驗氣氛，透過高度辨識度與既有粉絲基礎，短時間內可迅速製造話題、聚集人潮，但也較像「煙火式」點綴，延續的觀光產值和消費力往往是問號，應慎防活動結束後熱度就退散。