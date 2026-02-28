屏東新丁新枝祭祈福新生兒 客庄百年傳統跨族群傳承

快訊

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣佳冬鄉六根莊三山國王廟今天舉行新丁新枝祭，為新生兒祈福。今年結合六堆運動會盛事，首度開放網路報名，讓百年客庄傳統跨越族群、持續傳承。

六根莊三山國王廟每年農曆正月12日舉行新丁新枝祭，在有百年歷史的福廠為庄內新生兒祈福。今天上午行三獻禮後，由爐主為新丁、新枝掛戴紅包。今年新丁15盆、新枝13盆，新生兒除庄內子弟，也包含外地非客家家庭。

佳冬鄉長賴文一告訴中央社記者，適逢六堆運動會由佳冬主辦，特別結合在地傳統新丁新枝祭擴大辦理，並開放網路報名，讓全國民眾皆可參與，祈求神明護佑孩子健康成長。他指出，在少子化趨勢下，近年除加入新枝祭拜，也逐步向外地人開放，不分男女、不分族群，共同傳承客家文化。

住在三山國王廟附近的林姓居民表示，他今年42歲，兒時曾被母親帶來作新丁，2年前他帶長子參加，今年則帶女兒；很慶幸傳統祭典開放後，女兒也可以參與，代代傳承更具意義。

來自東港的陳姓祈福者說，她與先生皆非本地人、也非客家人，因在地友人認識這項傳統。夫妻倆2024年曾到福廠求金鏟子，一舉獲得雙胞胎。此行除準備盆花與新丁粄向伯公致謝，也為女兒祈求平安順遂。

屏東縣政府資訊，作福為六堆地區客家人在每年春天元宵前後，為祈求當年豐收所舉辦的歲時祈福，是六堆客家人敬天崇地精神與伯公信仰體現。伴隨作福的「拜新丁」，反映過去農業時代對男丁降生的期待；2021年與時俱進，加入女性新生兒「拜新枝」，落實性別平權。

客家人 屏東縣政府 新生兒

