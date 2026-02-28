聽新聞
掌握連江大坵聯外道路工程進度 立委關切盼加緊趕工進度
連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘，了解冬季過後整體工程進度與後續施工規畫，期盼在東北季風影響趨緩後，加緊趕工腳步，朝既定目標邁進。
縣府表示，大坵聯外道路工程為地方高度關注的重要建設，攸關北竿整體交通發展與觀光動能提升，本次會勘重點聚焦於橋梁下部結構與上部結構施工情形。
工務處說明，目前下部結構四座橋墩進度分別為，P1基礎及橋墩柱預計於7月底前完成、P2柱頭預計3月中前完成、P3橋墩柱預計9月底前完成、P4基礎及橋墩柱預計10月完成、A1橋台端隔梁則預計於3月底前完成。
至於上部結構吊裝作業，A1至P2橋中央段預計於今年4至5月間展開吊裝工程，並力拚在本年度東北季風季節來臨前完成主要吊裝作業，以降低海象對施工影響，確保工程安全與品質。
立委陳雪生表示，大坵聯外道路工程長期受到鄉親關心，近年來不斷有民眾詢問實際進度，由於工程位處海域環境，施工過程須考量海象變化、東北季風強度及人力調度等多重因素，確實面臨較高挑戰。將要求持續與施工單位密切配合，在確保安全無虞前提下，全力推動工程如期如質完成。
縣長王忠銘指出，目前整體工程推估朝2027年6月底前完工目標努力，後續將持續掌握施工節點與進度，並適時向鄉親說明，讓資訊更加透明公開。期盼大坵聯外道路完工後，能強化北竿與大坵島間交通連結，帶動觀光發展，為地方建設再添重要里程碑。
