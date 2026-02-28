快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握連江大坵聯外道路工程進度 立委關切盼加緊趕工進度

聯合報／ 記者江婉儀／連江即時報導
連江縣大坵聯外道路工程為地方高度關注的重要建設，攸關北竿整體交通發展與觀光動能提升。圖／連江縣政府提供
連江縣大坵聯外道路工程為地方高度關注的重要建設，攸關北竿整體交通發展與觀光動能提升。圖／連江縣政府提供

連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘，了解冬季過後整體工程進度與後續施工規畫，期盼在東北季風影響趨緩後，加緊趕工腳步，朝既定目標邁進。

縣府表示，大坵聯外道路工程為地方高度關注的重要建設，攸關北竿整體交通發展與觀光動能提升，本次會勘重點聚焦於橋梁下部結構與上部結構施工情形。

工務處說明，目前下部結構四座橋墩進度分別為，P1基礎及橋墩柱預計於7月底前完成、P2柱頭預計3月中前完成、P3橋墩柱預計9月底前完成、P4基礎及橋墩柱預計10月完成、A1橋台端隔梁則預計於3月底前完成。

至於上部結構吊裝作業，A1至P2橋中央段預計於今年4至5月間展開吊裝工程，並力拚在本年度東北季風季節來臨前完成主要吊裝作業，以降低海象對施工影響，確保工程安全與品質。

立委陳雪生表示，大坵聯外道路工程長期受到鄉親關心，近年來不斷有民眾詢問實際進度，由於工程位處海域環境，施工過程須考量海象變化、東北季風強度及人力調度等多重因素，確實面臨較高挑戰。將要求持續與施工單位密切配合，在確保安全無虞前提下，全力推動工程如期如質完成。

縣長王忠銘指出，目前整體工程推估朝2027年6月底前完工目標努力，後續將持續掌握施工節點與進度，並適時向鄉親說明，讓資訊更加透明公開。期盼大坵聯外道路完工後，能強化北竿與大坵島間交通連結，帶動觀光發展，為地方建設再添重要里程碑。

連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘。圖／連江縣政府提供

東北季風 王忠銘 陳雪生

延伸閱讀

豐興、海光鋼筋價喊漲

東北季風再強也不怕！馬祖評估打造495噸「抗浪神船」SWATH客船

連江縣百歲以上共9人 人瑞心願：見總統一面

宋濤、王忠銘同台 兩馬鬧元宵點燈揭幕

相關新聞

掌握連江大坵聯外道路工程進度 立委關切盼加緊趕工進度

連江縣長王忠銘今（28）日偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工...

罕見枯水期 難得出現鋒面…水利署高雄台南啟動人工增雨

今年西半部冬季降雨創1951年以來最少紀錄，難得今天嘉南高雄許多地區都有降雨，南區水資源分署今天把握鋒面通過，完成曾文水...

屏東崁頂吳家麻油傳承150年 農會推廣種植在地胡麻更飄香

屏東縣崁頂鄉是有名的「麻油」產地，其中吳氏家族已製作麻油150年歷史。早期製作麻油多使用台灣種植的胡麻，但後來進口的更便...

目標打造智慧生活圈！高雄捷運R17站公辦都更 A6下月底招商

南部半導體S廊帶成形，在台積電效應帶動下，產業鏈與人才南移，商辦與住宅需求升溫。高市府啟動R17世運站A5、A6街廓公辦...

用特權看診？支援醫師控接到「電話指示」 北竿鄉長吳金平致歉

北竿鄉長吳金平與妻子，今天被支援北竿衛生所的張姓醫師於網路發文指出，吳的妻子不願聽從醫囑，堅持要打點滴，還找連江縣衛生局...

屏東下黑雪？ 居民哀嚎飄進家「掃都掃不完」 縣府環保局曝原因

屏東市下黑雪？今天下午市區天空飄下大量灰燼，讓不少市民在網路上詢問「是什麼原因？」並哀嚎「掃都掃不完！」縣府環保局說明，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。