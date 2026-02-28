快訊

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見枯水期 難得出現鋒面…水利署高雄台南啟動人工增雨

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南區水資源分署今天完成曾文水庫、甲仙攔河堰今年首次人工增雨作業。圖／南水分署提供
南區水資源分署今天完成曾文水庫、甲仙攔河堰今年首次人工增雨作業。圖／南水分署提供

今年西半部冬季降雨創1951年以來最少紀錄，難得今天嘉南高雄許多地區都有降雨，南區水資源分署今天把握鋒面通過，完成曾文水庫、甲仙攔河堰今年首次人工增雨作業，期能增加雨量、挹注水庫蓄水提升旗山溪川流量，為南部爭取多一點水資源。

南水分署表示，氣象署預報228連假期間受鋒面及華南雲雨區接續影響，南部地區迎來降雨機會。目前南部地區整體供水正常，將持續密切守視氣象變動資訊，機動實施人工增雨「向老天爺多要一點水」。

副分署長陳柏宗指出，也將嚴加管控水庫出水，極力蓄留水資源於水庫。水是各行各業與民生每日所需珍貴資源，籲請大眾與企業務必將節約用水落實日常生活，養成節水好習慣，才是確保用水穩定的王道，大家攜手共度梅雨季前的枯水期考驗。

南區水資源分署今天完成曾文水庫、甲仙攔河堰今年首次人工增雨作業。圖／南水分署提供
南區水資源分署今天完成曾文水庫、甲仙攔河堰今年首次人工增雨作業。圖／南水分署提供

曾文水庫 水資源 鋒面

延伸閱讀

一天帶你逛高雄！ 不能錯過的「高雄知名景點」 怎麼拍怎麼美

派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺、當事人喊冤

高雄男遇急煞嚇哭6月嬰 怒踹破機車、揮安全帽遭判拘役

高雄轎車左轉急又快撞分隔島側翻 駕駛自行爬出曝肇事原因

相關新聞

罕見枯水期 難得出現鋒面…水利署高雄台南啟動人工增雨

今年西半部冬季降雨創1951年以來最少紀錄，難得今天嘉南高雄許多地區都有降雨，南區水資源分署今天把握鋒面通過，完成曾文水...

屏東崁頂吳家麻油傳承150年 農會推廣種植在地胡麻更飄香

屏東縣崁頂鄉是有名的「麻油」產地，其中吳氏家族已製作麻油150年歷史。早期製作麻油多使用台灣種植的胡麻，但後來進口的更便...

目標打造智慧生活圈！高雄捷運R17站公辦都更 A6下月底招商

南部半導體S廊帶成形，在台積電效應帶動下，產業鏈與人才南移，商辦與住宅需求升溫。高市府啟動R17世運站A5、A6街廓公辦...

用特權看診？支援醫師控接到「電話指示」 北竿鄉長吳金平致歉

北竿鄉長吳金平與妻子，今天被支援北竿衛生所的張姓醫師於網路發文指出，吳的妻子不願聽從醫囑，堅持要打點滴，還找連江縣衛生局...

屏東下黑雪？ 居民哀嚎飄進家「掃都掃不完」 縣府環保局曝原因

屏東市下黑雪？今天下午市區天空飄下大量灰燼，讓不少市民在網路上詢問「是什麼原因？」並哀嚎「掃都掃不完！」縣府環保局說明，...

逛到一半黑漆漆…高雄義享天地無預警大停電 害民眾受困電梯

高雄知名百貨「義享天地」今天下午4時許因台電高壓電作業異常，發生無預警大規模停電，突來的斷電導致館內多部電梯停擺，數十名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。