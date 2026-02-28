罕見枯水期 難得出現鋒面…水利署高雄台南啟動人工增雨

今年西半部冬季降雨創1951年以來最少紀錄，難得今天嘉南高雄許多地區都有降雨，南區水資源分署今天把握鋒面通過，完成曾文水庫、甲仙攔河堰今年首次人工增雨作業，期能增加雨量、挹注水庫蓄水提升旗山溪川流量，為南部爭取多一點水資源。

南水分署表示，氣象署預報228連假期間受鋒面及華南雲雨區接續影響，南部地區迎來降雨機會。目前南部地區整體供水正常，將持續密切守視氣象變動資訊，機動實施人工增雨「向老天爺多要一點水」。