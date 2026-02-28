屏東崁頂吳家麻油傳承150年 農會推廣種植在地胡麻更飄香

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣現已很少農民種植胡麻，屏東縣崁頂鄉農會去年開始鼓勵農民種植，目前約有4、5甲面積。記者潘奕言／攝影
屏東縣崁頂鄉是有名的「麻油」產地，其中吳氏家族已製作麻油150年歷史。早期製作麻油多使用台灣種植的胡麻，但後來進口的更便宜，現在台灣已很少農民種植。為了推廣胡麻成為崁頂鄉特色，農會去年開始鼓勵農民種植，目前約有4、5甲面積。

崁頂鄉吳氏家族從清朝光緒年代就開始製作麻油，迄今已有150年歷史。家族目前分成4支，共有義香、義豐、義興3個工廠品牌，除了共同生產的麻油產品，各自還發展香油、麻醬、芝麻糖、芝麻粉等不一樣產品。

崁頂農會指出，芝麻是胡麻的種子，胡麻因經濟價值較低，現已少有農民種植。麻油業者使用的芝麻有7至8成需仰賴進口，雖然台灣芝麻的品質更優，但因價格高，加上產量不足，業者還是只能使用進口芝麻。

屏東縣目前正在推動一鄉一特色，崁頂農會因此希望推廣農民種植胡麻，讓麻油產業更在地化。因胡麻怕水，只能在二期作時種植，可與水稻輪作，農會去年開始推廣農民與業者契作，農民有保障，才會意願種植。

義豐麻油廠目前已傳到第六代吳泓朋，他說，進口芝麻價格1斤約60、70元，台灣產的則1斤200元，雖然台灣芝麻的品質比國外的好很多，但因價格高、產量少，還是要靠進口。若國產芝麻量足且價格有政府補助的話，當然會想要使用。

台灣現已很少農民種植胡麻，屏東縣崁頂鄉農會去年開始鼓勵農民種植，目前約有4、5甲面積。記者潘奕言／攝影
屏東縣崁頂鄉吳氏家族已製作麻油150年歷史，目前分成4支，共有義香、義豐、義興3個工廠品牌。記者潘奕言／攝影
