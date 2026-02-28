聽新聞
目標打造智慧生活圈！高雄捷運R17站公辦都更 A6下月底招商

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
圖為高雄捷運R17世運站旁A6基地空拍場景。圖／高雄市都發局提供
南部半導體S廊帶成形，在台積電效應帶動下，產業鏈與人才南移，商辦與住宅需求升溫。高市府啟動R17世運站A5、A6街廓公辦都更，日勝生集團獲選A5最優申請人，預計投資八十八點五億元；A6預計三月底公告徵求實施者，已有多家業者評估進場。

日勝生在高雄大舉攻城略地，日前獲選為最優申請人的高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案，將打造廿一樓頂級綠辦、十八樓企業安家住宅、三樓京站百貨商場及地下停車空間，打造北高雄半導體生活圈核心。

此案將導入ESG原則，規畫太陽能發電系統，提供地下停車與充電使用，降低碳排放；產業辦公大樓亦以國際A級辦公室為標準，打造南台灣具代表性的智慧、低碳與半導體產業高科技園區。

高雄市都發局昨另宣布，高捷R17世運站A6街廓也將於三月底公告徵求實施者。A6基地占地約一點○六公頃，建蔽率百分之五十、容積率百分之三百，基地位於半屏山與台積電F22廠區間，距捷運紅線R17世運站約三百公尺，距台積電僅一點五公里，可快速銜接左營高鐵站，兼具TOD交通條件與自然景觀優勢。

都發局表示，A6定位為產業生活綜合服務場域，除設置符合產業需求的辦公空間，也規畫智慧宜居住宅及餐飲零售設施，並設置公共托育中心，協助企業員工在地安家。

此案也納入ESG與淨零碳排設計規範，同時須設置銜接A5基地的人行立體連通空橋，形塑安全連續的人本動線，並與半屏山景觀協調共融。

半導體 高捷 公辦都更 淨零 ESG 台積電

