用特權看診？支援醫師控接到「電話指示」 北竿鄉長吳金平致歉

中央社／ 連江縣27日電
支援連江縣北竿衛生所診療的張姓醫師27日於社群媒體發文指出，北竿鄉長吳金平（右2）與妻子看診卻不願聽從醫囑，還找衛生局長陳美金致電醫師溝通。吳金平晚間為此發文致歉。圖為吳金平27日晚間出席2026年北竿擺暝文化祭點燈儀式。圖／中央社
支援連江縣北竿衛生所診療的張姓醫師27日於社群媒體發文指出，北竿鄉長吳金平（右2）與妻子看診卻不願聽從醫囑，還找衛生局長陳美金致電醫師溝通。吳金平晚間為此發文致歉。圖為吳金平27日晚間出席2026年北竿擺暝文化祭點燈儀式。圖／中央社

北竿鄉長吳金平與妻子，今天被支援北竿衛生所的張姓醫師於網路發文指出，吳的妻子不願聽從醫囑，堅持要打點滴，還找連江縣衛生局長陳美金打電話溝通。吳金平晚間於網路致歉。

張姓支援醫師今天於Threads社群發文表示，吳金平與妻子今天上午至北竿衛生所就醫時，告知打止吐針即可，但2人要求打點滴後，她便接獲連江縣衛生局長陳美金致電指示，患者為鄉長與鄉長夫人，希望醫師可為吳妻打點滴。她質疑，到過偏鄉離島醫師是否有相同遭遇。

吳金平晚間於社群平台道歉指出，因未能充分體諒急診當下狀況，造成第一線醫護同仁困擾與壓力，表達最誠摯歉意。醫療處置應尊重專業判斷，他因個人因素未能以周全態度面對，並對醫護造成負擔與社會觀感疑慮，應深自檢討。未來將謹慎區分公私角色，尊重制度。

吳金平今天晚間出席2026年北竿擺暝文化祭點燈儀式，並回應張姓醫師的發文。他告訴中央社記者，感謝張姓醫師專業診治，讓妻子恢復健康，能在點燈儀式上扛神轎。至於張姓醫師公開妻子看診狀況，他說，未經同意公開病患病情是不對與不道德的行為，但不打算追究相關責任。

醫師 衛生所 妻子 Threads

