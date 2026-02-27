屏東下黑雪？ 居民哀嚎飄進家「掃都掃不完」 縣府環保局曝原因

屏東市下黑雪？今天下午市區天空飄下大量灰燼，讓不少市民在網路上詢問「是什麼原因？」並哀嚎「掃都掃不完！」縣府環保局說明，今天九如鄉堤防發生雜草火警，因風向關係灰燼向南飛降在屏東市區，空氣品質及PM2.5均屬普通等級。

不少屏東市民今天下午發現空氣中不斷飄下大量灰燼，在網路上詢問到底在燒什麼。網友表示，「屏東市下黑雪了」、「屏東市整個都是黑色的灰燼在空中飄，回到家發現也飄進家中，太誇張」、「我在騎車剛好吃了一口，嚇死我以為是鳥毛」。

環保局稽查科回應，今天九如鄉堤防發生雜草火警，因風向造成灰燼南飛降落於市區，目前消防隊已控制火勢。經查空氣品質測站及感測器顯示：空品AQI介於52至54，屬普通等級；PM2.5感測濃度10至13μg/m3，也是普通等級。

屏東縣消防局今天中午1時6分接獲報案，九如鄉堤防外發生雜草大火，派出7車13人及空拍機前往救火，下午6時30分仍未控制火勢；新園鄉及長治鄉也發生雜草火警。

九如鄉長藍聰信在臉書PO文及照片，指出「九如鄉提防內數十公頃雜草地發生嚴重火災，火勢持續延燒目前已至歸園，屏東消防隊加派消防車支援，公所也加派5台怪手協助斷火線，也請鄉親不要進入災區避免影響救災作業。」