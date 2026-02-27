逛到一半黑漆漆…高雄義享天地無預警大停電 害民眾受困電梯

高雄知名百貨「義享天地」今天下午4時許因台電高壓電作業異常，發生無預警大規模停電，突來的斷電導致館內多部電梯停擺，數十名顧客受困電梯內，消防局獲報後成功將受困民眾全數救出，所幸皆平安無須就醫，結束一場虛驚。

台電高雄區處致歉並說明，今天下午3時58分，因高壓幹線電纜頭不良造成事故停電，導致左營區明華一路、明誠二路、辛亥路等一帶共計1335戶受影響，其中就包含義享天地，台電事發後隨即隔離故障區間並轉供復電，已於2分鐘內全線完成「台電外線」復電，對於造成民眾不便，台電深感抱歉。

高雄市消防局指出，今天下午4時21分獲報，義享天地發生電梯受困事件，消防局第一時間出動5車12人前往救援，抵達現場後積極與商場人員配合，迅速協助受困於電梯內的11名民眾脫困，經救護人員初步評估，11人均未受傷、無須送醫，後續由館方轉往休息室妥善安置。

義享天地下午大停電不僅造成多人受困電梯，甚至手扶梯也瞬間停擺，有顧客搭乘手扶梯到一半突然緊急煞停，整棟樓瞬間失去照明，不少民眾逛街到一半只能摸黑前進。

義享天地表示，停電發生後已立即啟動緊急應變機制，以現場民眾與同仁人身安全為最高處理原則，館方迅速加派服務人力，逐樓層確認電梯、樓梯間及公共空間狀況，積極協助受困人員脫困，並針對行動不便及親子顧客優先引導離場。