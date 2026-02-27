澎湖乞龜活動陸續登場 3聖筊可獲龍蝦或明蝦

元宵節將近，澎湖各宮廟的乞龜活動今天起陸續登場，其中最特別的是興仁懋靈殿與烏崁靖海宮，還推出只要擲出3聖筊，就可獲得價值千元的龍蝦和明蝦，成為元宵節最夯的宮廟之一。

乞龜是澎湖古老的傳統，為了祈求來年的豐收與平安，澎湖居民會在元宵節透過向神明擲筊，祈求以米、麵、糕點或黃金製作的「平安龜」回家。

澎湖興仁懋靈殿「龍騰馬躍乞龍蝦親子尋寶」元宵乞龜活動，今天由副縣長林皆興、議長陳毓仁與馬公市長黃健忠等多人一起抓起龍蝦，為元宵乞龜活動拉開序幕。

懋靈殿表示，今年元宵節的乞龜活動除了傳統模式，還規劃有乞龍蝦，只要擲出3聖筊，就可獲得1隻價值千元的活龍蝦，小朋友則以釣蝦方式來進行，預計提供600隻，還有童玩打彈珠、親子同樂等創新遊戲區，為元宵節增添人氣。

林皆興指出，元宵節是澎湖年度重要的傳統節慶，「澎湖上元乞龜」已登錄為無形文化資產，不僅象徵信仰的延續，更承載澎湖深厚歷史底蘊與先民智慧。今年縣府推出「超級龜龜」，串聯馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉共36間廟宇舉辦集章活動，他邀請民眾走訪各地廟宇，深入體驗澎湖元宵文化。

林皆興並代表縣長陳光復及其家屬，感謝地方各界關心與祝福，並表示藉由元宵祈福，凝聚眾人的心意與祝願，期盼縣長陳光復早日康復、重返崗位，持續帶領澎湖穩健前行，邁向更加幸福美好的未來。

興仁懋靈殿元宵活動自28日起至3月4日止，今年除原有的乞龜、乞發財金、乞龍蝦及特色市集外，更將親子擲筊區轉型為免費親子遊戲區，規劃釣龍蝦、共乘搖搖馬及跳跳馬等互動體驗。

烏崁靖海宮的元宵乞龜活動，除有一般米龜外、還有地方特有的高麗菜龜，另外還安排乞明蝦活動，只要擲出3聖筊，就可獲得1盒價值千元的大明蝦。