快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄知名百貨「義享天地」今天下午突傳無預警停電，整棟商場瞬間陷入漆黑，不少逛街民眾只能摸黑行走，甚至有顧客因手扶梯急停受到驚嚇。示意圖。圖／AI生成
高雄知名百貨「義享天地」今天下午突傳無預警停電，整棟商場瞬間陷入漆黑，不少逛街民眾只能摸黑行走，甚至有顧客因手扶梯急停受到驚嚇。示意圖。圖／AI生成

高雄知名百貨「義享天地」今天下午突傳無預警停電，整棟商場瞬間陷入漆黑，不少逛街民眾只能摸黑行走，甚至有顧客因手扶梯急停受到驚嚇。業者表示，事故疑為台電執行高壓電作業異常，館方第一時間已啟動緊急發電，並於30分鐘後由台電調撥電路全面復電，受困民眾也已平安脫困安置。

停電意外發生於今天下午4時許左右，突如其來的斷電讓全館陷入一片黑，現場有不少顧客逛街到一半受到不小驚嚇，影響時間起初長達數分鐘，只能依賴手機照明前進，有顧客驚魂未定地表示「手扶梯搭到一半突然停下，超可怕」現場甚至有民眾反映聞到燒焦味，且事發當下並未聽見館方廣播說明，對突發狀況感到相當錯愕與不安。

對此，義享天地指出，停電主因為台電稍早執行高壓電作業異常所致，館方於第一時間即啟動緊急應變機制，秉持現場民眾與同仁人身安全為最高處理原則，迅速加派服務人力進行全館動線引導。

館方表示，事發後已派員逐樓層確認公共空間、電梯、樓梯間及專櫃區域狀況，積極協助受困人員，針對行動不便者及親子顧客，也特別安排優先離場與安置。

針對供電恢復進度，義享天地強調，在台電送電異常發生後2分鐘內，商場即迅速切換至內部發電機進行緊急供電，後續經台電緊急調撥其他電路，約於停電30分鐘後全館順利恢復正常供電，目前受困於電梯等設施內的民眾，皆已陸續由人員協助脫困，並轉往休息室妥善安置，至於確切的停電原因，商場將進一步向台電釐清。

停電 高雄 發電機

延伸閱讀

毒駕狂飆撞斷電桿釀高雄停電 台電證實波及逾3百戶

暴風雪襲美國東北部 多所學校停課、逾30萬戶停電

多明尼加全國大停電 3個月內第2次

10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電、部分地區降雪破2呎

相關新聞

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

高雄知名百貨「義享天地」今天下午突傳無預警停電，整棟商場瞬間陷入漆黑，不少逛街民眾只能摸黑行走，甚至有顧客因手扶梯急停受...

婦女節將至 屏縣邀彭佳慧、苗可麗和張曉風「女力」辦活動

國際婦女節將至，屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請歌手彭佳慧、演員苗可麗、作家張曉風等知名女性參與，內容包括女力之夜、名...

南北竿機場濃霧影響一度暫停起降 夜航船增班疏運

受到濃霧影響，馬祖南竿與北竿機場今天一度暫停起降。為疏運滯留旅客，連江縣政府下午宣布，加開交通船「台馬之星」今天晚間馬祖...

跨越黑水溝 澎湖南方四島信仰高雄延香火慶元宵

澎湖人俗諺「新正玩三天、上元玩三暝」，形容元宵節熱鬧程度更勝春節，是當地人心中的「小過年」。今年澎湖南方四島東吉嶼信仰中...

陳光復受傷昏迷 匿名者寄300元祝早日康復…縣府轉作公益

澎湖縣長陳光復春節意外受傷昏迷送醫急救，民眾紛紛集氣加油，縣長室日前收到一封不具名者「祝縣長早日康復」的300元信件，縣...

高捷紅線未來搭全線需100分鐘 市郊居民喊設直達車

高雄捷運紅線正興建兩條延伸線，總長將達五十五公里，列車全線行程需耗時一百分鐘，市郊民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。