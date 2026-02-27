高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

高雄知名百貨「義享天地」今天下午突傳無預警停電，整棟商場瞬間陷入漆黑，不少逛街民眾只能摸黑行走，甚至有顧客因手扶梯急停受到驚嚇。業者表示，事故疑為台電執行高壓電作業異常，館方第一時間已啟動緊急發電，並於30分鐘後由台電調撥電路全面復電，受困民眾也已平安脫困安置。

停電意外發生於今天下午4時許左右，突如其來的斷電讓全館陷入一片黑，現場有不少顧客逛街到一半受到不小驚嚇，影響時間起初長達數分鐘，只能依賴手機照明前進，有顧客驚魂未定地表示「手扶梯搭到一半突然停下，超可怕」現場甚至有民眾反映聞到燒焦味，且事發當下並未聽見館方廣播說明，對突發狀況感到相當錯愕與不安。

對此，義享天地指出，停電主因為台電稍早執行高壓電作業異常所致，館方於第一時間即啟動緊急應變機制，秉持現場民眾與同仁人身安全為最高處理原則，迅速加派服務人力進行全館動線引導。

館方表示，事發後已派員逐樓層確認公共空間、電梯、樓梯間及專櫃區域狀況，積極協助受困人員，針對行動不便者及親子顧客，也特別安排優先離場與安置。

針對供電恢復進度，義享天地強調，在台電送電異常發生後2分鐘內，商場即迅速切換至內部發電機進行緊急供電，後續經台電緊急調撥其他電路，約於停電30分鐘後全館順利恢復正常供電，目前受困於電梯等設施內的民眾，皆已陸續由人員協助脫困，並轉往休息室妥善安置，至於確切的停電原因，商場將進一步向台電釐清。