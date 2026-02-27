快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

婦女節將至 屏縣邀彭佳慧、苗可麗和張曉風「女力」辦活動

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請歌手彭佳慧等舉辦女力之夜。圖／縣府提供
屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請歌手彭佳慧等舉辦女力之夜。圖／縣府提供

國際婦女節將至，屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請歌手彭佳慧、演員苗可麗、作家張曉風等知名女性參與，內容包括女力之夜、名人講座、屏東女路走讀導覽等，邀民眾認識女性在家庭、職場與社會中的多元樣貌及韌性，現許多場次報名即將額滿。

屏縣婦女節系列活動3月6日至3月22日舉辦，重頭戲「女力之夜」3月6日晚上6時30分在勝利星村登場，邀請金曲歌手彭佳慧領銜，由在地SURE人聲樂團、屏東聯合管樂團與曹忠美合作演出，民眾可免費參加，報名資訊https://womenpath-pt.com

「女人物語」規畫4場名人講座，在屏東縣立圖書館總館舉行。3月8日「行跨綜藝、戲劇與電影－苗可麗的細胞之路」由苗可麗主講；3月15日「鏡頭前的演繹，筆尖下的獨白－連俞涵以文字逐巢」由連俞涵主講；3月21日「筆觸下的豪情與細膩－張曉風的文學書寫之路」由張曉風主講；3月22日「解鎖古典名曲的靈魂－鋼琴女神江老師」由我是江老師主講。

「女路啟航」走讀導覽辦理7場次，由專業女路導覽員帶領民眾實地走讀，聆聽女性生命故事，主題一「將軍背後的她－將軍的夫人們」3月7日、14日、21日辦理；主題二「她方之路－女性創業家們」3月8日、15日及22日辦理；主題三「創作下的她－永勝巷×將軍村紀錄片×眷村飲食體驗」3月14日辦理。

屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請演員苗可麗、作家張曉風等知名女性舉辦名人講座。圖／縣府提供
屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請演員苗可麗、作家張曉風等知名女性舉辦名人講座。圖／縣府提供
屏東縣政府推出婦女節系列活動，舉辦屏東女路走讀導覽活動。圖／縣府提供
屏東縣政府推出婦女節系列活動，舉辦屏東女路走讀導覽活動。圖／縣府提供

屏東縣政府 婦女節 張曉風 苗可麗 彭佳慧 連俞涵

延伸閱讀

「陽光女子合唱團」賣破6.7億台幣！苗可麗過年走跳市場「全免錢」

屏東推婦女節活動 邀彭佳慧領銜女力之夜

葉子楣現身商場「傲人上圍四肢骨感」引討論！網見她手頻遮肚：不舒服嗎？

苗可麗「陽光女子合唱團」吸金6.5億！最新動向曝光

相關新聞

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

高雄知名百貨「義享天地」今天下午突傳無預警停電，整棟商場瞬間陷入漆黑，不少逛街民眾只能摸黑行走，甚至有顧客因手扶梯急停受...

婦女節將至 屏縣邀彭佳慧、苗可麗和張曉風「女力」辦活動

國際婦女節將至，屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請歌手彭佳慧、演員苗可麗、作家張曉風等知名女性參與，內容包括女力之夜、名...

南北竿機場濃霧影響一度暫停起降 夜航船增班疏運

受到濃霧影響，馬祖南竿與北竿機場今天一度暫停起降。為疏運滯留旅客，連江縣政府下午宣布，加開交通船「台馬之星」今天晚間馬祖...

跨越黑水溝 澎湖南方四島信仰高雄延香火慶元宵

澎湖人俗諺「新正玩三天、上元玩三暝」，形容元宵節熱鬧程度更勝春節，是當地人心中的「小過年」。今年澎湖南方四島東吉嶼信仰中...

陳光復受傷昏迷 匿名者寄300元祝早日康復…縣府轉作公益

澎湖縣長陳光復春節意外受傷昏迷送醫急救，民眾紛紛集氣加油，縣長室日前收到一封不具名者「祝縣長早日康復」的300元信件，縣...

高捷紅線未來搭全線需100分鐘 市郊居民喊設直達車

高雄捷運紅線正興建兩條延伸線，總長將達五十五公里，列車全線行程需耗時一百分鐘，市郊民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。