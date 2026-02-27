婦女節將至 屏縣邀彭佳慧、苗可麗和張曉風「女力」辦活動

國際婦女節將至，屏東縣政府推出婦女節系列活動，邀請歌手彭佳慧、演員苗可麗、作家張曉風等知名女性參與，內容包括女力之夜、名人講座、屏東女路走讀導覽等，邀民眾認識女性在家庭、職場與社會中的多元樣貌及韌性，現許多場次報名即將額滿。

屏縣婦女節系列活動3月6日至3月22日舉辦，重頭戲「女力之夜」3月6日晚上6時30分在勝利星村登場，邀請金曲歌手彭佳慧領銜，由在地SURE人聲樂團、屏東聯合管樂團與曹忠美合作演出，民眾可免費參加，報名資訊https://womenpath-pt.com。

「女人物語」規畫4場名人講座，在屏東縣立圖書館總館舉行。3月8日「行跨綜藝、戲劇與電影－苗可麗的細胞之路」由苗可麗主講；3月15日「鏡頭前的演繹，筆尖下的獨白－連俞涵以文字逐巢」由連俞涵主講；3月21日「筆觸下的豪情與細膩－張曉風的文學書寫之路」由張曉風主講；3月22日「解鎖古典名曲的靈魂－鋼琴女神江老師」由我是江老師主講。