南北竿機場濃霧影響一度暫停起降 夜航船增班疏運

受到濃霧影響，馬祖南竿與北竿機場今天一度暫停起降。為疏運滯留旅客，連江縣政府下午宣布，加開交通船「台馬之星」今天晚間馬祖至基隆夜航航班。

受到濃霧影響，馬祖南竿與北竿機場今天一度暫停起降，至今天下午3時，2座機場共5架次暫停起降。台馬交通船「新台馬輪」南竿往基隆航班則配合延後1小時，於上午10時30分開航。南、北竿機場目前已恢復起降。

今天為228連假首日，為疏運滯留旅客，連江縣政府交通旅遊局今天下午公告，加開台馬交通船「台馬之星」今天晚間夜航航班。27日下午4時從東引出發，晚間9時30分從南竿開往基隆。28日晚間10時從基隆開往南竿。

公告指出，該航班今天下午3時起開放線上購票，晚間6時起開放抽取候補號碼牌與現場取票，晚間8時30分起開始候補作業。該航班並提供50張縣民保留票，僅限現場購票。