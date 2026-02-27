跨越黑水溝 澎湖南方四島信仰高雄延香火慶元宵

澎湖人俗諺「新正玩三天、上元玩三暝」，形容元宵節熱鬧程度更勝春節，是當地人心中的「小過年」。今年澎湖南方四島東吉嶼信仰中心東吉啟明宮，特地跨越黑水溝，將濃濃鄉情帶到高雄，在高雄鳳山的分廟舉辦元宵抬轎盛會，邀請旅居台灣本島的鄉親與民眾，一同「過鹹水」感受離島百年信仰文化。

海洋國家公園管理處打造澎湖南方四島國家海洋公園，也支持這項過黑水溝慶元宵活動。海管處表示，國家公園不僅守護自然生態，也珍視島嶼人文資產，盼透過元宵慶典，讓更多人認識澎湖南方四島的歷史與文化，邀請民眾共襄盛舉，感受「小過年」的熱鬧氛圍，未來也可安排走訪南方四島，在玄武岩地景與湛藍海洋間，體驗離島純淨與感動。

這項跨海抬轎活動明天至3月1日，在高雄市鳳山區保安一街東吉啟明宮五甲分廟登場，保留傳統「乞龜」、「博發財金」儀式，也安排震撼人心的「抬轎」科儀，重現東吉島元宵夜的熱鬧場景。

東吉啟明宮創建逾300年，主祀施府、徐府、玉府與周府王爺，長年庇佑討海為生的島民出入平安。早年東吉居民陸續移居台灣，本於對原鄉信仰的依戀，於1985年在高雄前鎮設立分宮，後遷至鳳山現址，延續香火。廟宇建築由澎湖傳統木匠師承作，將離島工藝精神帶到台灣本島，象徵信仰跨海扎根。每年都有旅居台灣本島的東吉鄉民專程搭車南下團聚，在廟前話家常、敘鄉情。