陳光復受傷昏迷 匿名者寄300元祝早日康復…縣府轉作公益

中央社／ 澎湖縣27日電
澎湖縣長陳光復春節意外受傷昏迷送醫急救，民眾紛紛集氣加油；圖為陳光復日前在澎湖跑行程畫面。圖/取材自臉書
澎湖縣陳光復春節意外受傷昏迷送醫急救，民眾紛紛集氣加油，縣長室日前收到一封不具名者「祝縣長早日康復」的300元信件，縣府轉贈實物銀行，作為協助弱勢家庭生活物資的資源。

澎湖縣政府表示，這封信件簡單寫著「祝縣長早日康復」，雖未留下姓名或聯絡方式，但一份簡單的祝福，讓人感到滿滿的關心與暖意。

縣長室表示，非常感謝民眾的關心與祝福，也深深感受到來自鄉親的溫暖支持。依據公務員廉政倫理規範第5點第1項規定，公務員對於與其職務有利害關係者餽贈財物，應予拒絕或退還，由於無法確認寄件人身分及退還款項，為讓這份心意持續傳遞，依據第2項規定「轉贈慈善機構或其他適當建議，簽報機關首長核定後執行」，將信件內的新台幣300元轉作公益用途。

縣府社會處將該筆款項已贈予實物銀行，作為協助弱勢家庭生活物資的資源，希望將民眾的祝福化為實際行動，幫助更多需要幫助的人。

縣府表示，公務員對於民眾贈與之財物均須依相關廉政規範妥善處理，並依規定完成事件登錄。

縣長室也再次感謝民眾的關心與祝福，也期盼將這份善意延續，讓社會多一點溫暖與正向力量。

