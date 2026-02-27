水獺「阿特」巡迴金門5鄉鎮 快閃拚觀光

快訊

中央社／ 金門27日電

金門縣政府主辦「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」活動，打造10款不同造型歐亞水獺立體裝置巡迴金門5鄉鎮，搭配集章任務等盼帶動金門觀光。

「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」首場主題活動「阿特島嶼探險日」今天在金城鎮莒光樓前舉行開幕式，現場設置造型各異的水獺「阿特」立體裝置，以及親子遊戲區、DIY體驗等吸引民眾及遊客參與。

金門縣政府秘書長張瑞心出席致詞表示，系列活動將持續到8月9日，10款不同造型的水獺將會巡迴5鄉鎮，快閃活動搭配集章打卡兌換盲盒公仔等，盼能帶動地方觀光、促進經濟。

金門縣觀光處透過新聞稿說明，5鄉鎮輪展期間，各鄉鎮皆規劃1天的主題活動日「阿特島嶼探險日」，規劃互動集章任務與禮品兌換、專屬拍照背板、親子遊戲區及DIY體驗等內容。

觀光處也表示，為讓不同時間到訪金門的旅客也能參與互動，3月至6月非主題活動日週六，仍辦理金沙戲院集章加碼玩法，旅客憑往金門方向的機票或船票證明可至金沙戲院兌換紙本集章卡，完成集章任務後再回到金沙戲院，即可參加抽獎。

觀光處指出，將持續透過阿特輪展與主題活動設計，讓旅客在不同場域、不同季節，以更生活化、沉浸式的方式認識金門。

「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」持續於金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、金沙鎮、金湖鎮接力輪展，相關輪展資訊可至金門行動旅服、金門觀光旅遊網及樂遊金門社群平台查詢。

