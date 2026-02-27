屏東推婦女節活動 邀彭佳慧領銜女力之夜

快訊

中央社／ 屏東縣27日電

國際婦女節將至，屏東縣政府3月推出系列活動，除有講座、走讀導覽，還規劃「女力之夜」音樂晚會，邀請金曲歌手彭佳慧領銜演出，盼透過音樂展現女性溫柔而堅定的力量。

屏東縣府今天透過新聞稿表示，婦女節活動將於3月6日至22日推出，包括「女力之夜」音樂晚會、「名人講座」及「屏東女路」走讀導覽，邀請民眾從歷史看見女性在家庭、職場與社會中的多元樣貌及韌性。

縣府社會處表示，「女力之夜」音樂晚會將於3月6日晚間6時30分在勝利星村登場，活動邀請金曲歌手彭佳慧領銜演出，並由在地SURE人聲樂團、屏東聯合管樂團與曹忠美帶來跨界合作舞台，透過多元音樂風格交織，展現女性溫柔而堅定的力量，活動不用報名可免費參加。

社會處表示，規劃4場名人講座，邀請不同領域的女性分享經歷，活動地點皆在屏東縣立圖書館總館，包括3月8日「行跨綜藝、戲劇與電影－苗可麗的細胞之路」由苗可麗主講；3月15日「鏡頭前的演繹，筆尖下的獨白－連俞涵以文字逐巢」由連俞涵主講；3月21日「筆觸下的豪情與細膩－張曉風的文學書寫之路」由張曉風主講；3月22日「解鎖古典名曲的靈魂－鋼琴女神江老師」由「我是江老師」主講。

走讀導覽則由專業女路導覽員帶領民眾實地走讀，聆聽女性生命故事，包含「將軍背後的她－將軍的夫人們」、「她方之路－女性創業家們」、「創作下的她－永勝巷x將軍村紀錄片x眷村飲食體驗」等。

社會處表示，系列講座、走讀活動開放報名，詳情可上活動官網（https://womenpath-pt.com）查詢。

