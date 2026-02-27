高雄巨蛋AI智慧家電空調大展登場 22大原廠齊聚
過完年後南部準備進入盛夏，許多家庭選擇採購冷氣，洗衣機等新電器，高雄年度家電採購盛會「高雄 AI 智慧家電空調大展」今天起一連四天在高雄巨蛋展出，為南部最大規模，集結 22 家原廠品牌，業者搭配政府節能補助與品牌加碼優惠，現場有空調、冰箱、電視到各式智慧家電，吸引許多民眾前往參觀。
主辦單位表示，此次高雄 AI 智慧家電空調大展，現場匯集各大家電品牌祭出多項限定優惠，例如全台銷售 No.1 的 77 吋 OLED 智慧顯示器，展場優惠狂降 6 萬，空調業者也推出各種價格優惠，搶攻市場。業者說多項好康優惠內容只在高雄 AI 智慧家電空調大展，讓你買到賺到省很大。
