高捷紅線未來搭全線需100分鐘 市郊居民喊設直達車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高捷紅線正興建兩條延伸線，未來營運總長將達五十五公里，列車全線行程需耗時一百分鐘，市郊民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場捷運建置「快速直達車」。記者宋原彰／攝影
高雄捷運紅線正興建兩條延伸線，總長將達五十五公里，列車全線行程需耗時一百分鐘，市郊民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場捷運建置「快速直達車」，縮短通勤時間、提升運輸效率。高捷公司表示，高捷未規畫避車軌，多數旅客也約搭四個站，評估使用效益偏低，暫不考量設直達車。

高捷正興建岡山路竹延伸線及小港林園延伸線，屆時紅線全線約耗時一百分鐘，部分市郊居民盼能有更具效率的營運模式。

據國際軌道運輸發展趨勢，各大城市軌道系統普遍設置市郊至市區「快速直達車」，藉此提升運輸效率、促進市郊發展。以桃園機場捷運為例，初期即採用直達車制度，尖、離峰時段，班距約十五至卅分鐘，每日十二班，去年二月因應機場早班機旅客需求，加開早班直達車。

高市議員張博洋認為，日本橫濱市營地下鐵，即使僅有雙軌且缺乏待避線路，仍改造軟硬體系統，成功導入快速直達車服務，證明技術可行。捷運局應與高捷公司合作研議直達車可行性，強化高雄軌道運輸網絡，促進大高雄地區一體發展。

高捷公司回應，直達車首要條件是需有足夠避車軌，讓每站停靠的列車能空出軌道讓直達車通過，高鐵跟桃園捷運在原始設計即表明有此需求。但高捷設計初期無此規畫，且旅次平均公里數約七點五四公里，多數旅客約搭四站，和北捷相似，經評估，北、高捷運直達車的使用人數跟效益都偏低，因此暫不列為考量。

