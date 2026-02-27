高雄捷運尖峰期、大型活動常塞爆 民眾連署盼車廂加掛至6節

高雄捷運運量屢創新高，但捷運紅橘線列車採中運量設計，每列僅三節車廂，大型活動期間加開班次仍顯擁擠，大量遊客需要等待超過兩個班次才能上車，呼籲高捷加掛車廂增加載客量，公共政策參與平台也連署要求加掛至六節車廂疏運。

高捷公司表示，捷運全線含號誌、月台門是以三節車廂為單位營運，若改六節車廂，需加購專用車廂並更改號誌系統，因此至今無法臨時加掛車廂載客。且經評估，現行三節車廂全日乘載效能已足夠因應日均運量，至於尖峰時段則會視需求研擬加密班距方案。

近年高雄大型活動均吸引大量人潮參與，今年春節高雄冬日遊樂園五天運量就超過一百三十九萬人次，去年耶誕節系列活動，單日最高運量更達卅五萬人次，民眾紛在網路抱怨，活動期間每班捷運都擠滿人，連等三、四班才擠上車，就算上了車也是前胸貼後背。

公共政策參與平台去年曾有民眾發起連署，要求高捷尖峰時段加掛至六個車廂，大型活動期間才能有效舒緩人潮。石姓通勤族說，TPASS推出後，乘客明顯增加，車廂壅塞已成為日常，應適度加掛車廂。

經查，高捷目前有四十二列電聯車，每列三節，共一二六節車廂，每列車的標準載運量為七五十人，滿載時為一千零五人，高捷尖峰時段啟用卅六列、離峰廿一列，其餘作備用車，演唱會或大型活動時最多啟用四十一列。

不過議員白喬茵認為，高捷運量逐步增長，現行三節車廂已不敷使用，除加速購置車廂，更應評估後續各線運量。議員簡煥宗表示，高捷二○○八年通車後，雖規畫採高運量六節車廂，但初期考量載客量不足，改以三節車廂營運，目前岡山路竹延伸線、小港林園線及捷運黃線也都規畫三節車廂，「等於封死未來列車加掛的機會」。

捷運局指，三節、六節車廂為不同營運模組，無法直接相容，且擴充車廂經費龐大，先以加密班距疏運旅客，未來南、北兩端各有捷運機廠，且延伸線通車後會增購列車，班次調度更彈性。