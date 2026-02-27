聽新聞
0:00 / 0:00

高雄捷運尖峰期、大型活動常塞爆 民眾連署盼車廂加掛至6節

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄捷運每列車僅三節車廂，大型活動期間即便加開班次，仍過度擁擠，大量遊客在站內需等待超過兩班才能上車。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運每列車僅三節車廂，大型活動期間即便加開班次，仍過度擁擠，大量遊客在站內需等待超過兩班才能上車。圖／高雄捷運公司提供

高雄捷運運量屢創新高，但捷運紅橘線列車採中運量設計，每列僅三節車廂，大型活動期間加開班次仍顯擁擠，大量遊客需要等待超過兩個班次才能上車，呼籲高捷加掛車廂增加載客量，公共政策參與平台也連署要求加掛至六節車廂疏運。

高捷公司表示，捷運全線含號誌、月台門是以三節車廂為單位營運，若改六節車廂，需加購專用車廂並更改號誌系統，因此至今無法臨時加掛車廂載客。且經評估，現行三節車廂全日乘載效能已足夠因應日均運量，至於尖峰時段則會視需求研擬加密班距方案。

近年高雄大型活動均吸引大量人潮參與，今年春節高雄冬日遊樂園五天運量就超過一百三十九萬人次，去年耶誕節系列活動，單日最高運量更達卅五萬人次，民眾紛在網路抱怨，活動期間每班捷運都擠滿人，連等三、四班才擠上車，就算上了車也是前胸貼後背。

公共政策參與平台去年曾有民眾發起連署，要求高捷尖峰時段加掛至六個車廂，大型活動期間才能有效舒緩人潮。石姓通勤族說，TPASS推出後，乘客明顯增加，車廂壅塞已成為日常，應適度加掛車廂。

經查，高捷目前有四十二列電聯車，每列三節，共一二六節車廂，每列車的標準載運量為七五十人，滿載時為一千零五人，高捷尖峰時段啟用卅六列、離峰廿一列，其餘作備用車，演唱會或大型活動時最多啟用四十一列。

不過議員白喬茵認為，高捷運量逐步增長，現行三節車廂已不敷使用，除加速購置車廂，更應評估後續各線運量。議員簡煥宗表示，高捷二○○八年通車後，雖規畫採高運量六節車廂，但初期考量載客量不足，改以三節車廂營運，目前岡山路竹延伸線、小港林園線及捷運黃線也都規畫三節車廂，「等於封死未來列車加掛的機會」。

捷運局指，三節、六節車廂為不同營運模組，無法直接相容，且擴充車廂經費龐大，先以加密班距疏運旅客，未來南、北兩端各有捷運機廠，且延伸線通車後會增購列車，班次調度更彈性。

高雄捷運 車廂 班次 春節

延伸閱讀

高雄捷運紅線總長55公里 「全線耗時100分鐘」 市郊民眾盼設直達車

高雄捷運列車僅3車廂「活動常擠爆人潮」 民眾抱怨盼加掛車廂

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

捷運三峽北大站離職員工尋仇 持刀劃傷前主管右耳

相關新聞

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

澎湖縣長陳光復大年初一不慎在樓梯間踩空，後腦勺重摔地面，造成嚴重頭部外傷與蜘蛛網膜下出血，一度失去呼吸心跳約20分鐘，緊...

民代催生長照處 高市遭批未落實 屏東縣升級已見成效

台灣邁入超高齡社會，高雄市老年人口突破五十六萬人，長照機構及長照人力雙雙不足，藍綠民代多次催生長照中心升格長照處，至今遲...

高捷紅線未來搭全線需100分鐘 市郊居民喊設直達車

高雄捷運紅線正興建兩條延伸線，總長將達五十五公里，列車全線行程需耗時一百分鐘，市郊民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場...

高雄捷運尖峰期、大型活動常塞爆 民眾連署盼車廂加掛至6節

高雄捷運運量屢創新高，但捷運紅橘線列車採中運量設計，每列僅三節車廂，大型活動期間加開班次仍顯擁擠，大量遊客需要等待超過兩...

清大高雄校區啟用 將攻AI、先進封裝等6大碩博士學程

半導體產業重心南移，繼陽明交大後，清華大學高雄校區昨啟用，規畫十年培育千名高階人才，首波招收十五名碩士生，將開辦先進封裝...

清大進修一館揭牌 綠委稱緊盯建設過程：高雄產業廊道準備好了

高雄市政府與中央合作，國立陽明交通大學、國立清華大學兩校常駐，並結合38所南部大專院校校際合作的「國家重點領域校際研教園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。