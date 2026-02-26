光舞樂園閃耀莒光公園 金門元宵燈節主燈3月1日點亮夜空

金門縣文化局主辦的「2026金門元宵燈節」2月6日起在金城鎮莒光共融公園點燈展出，今年以「光舞樂園」為主題，春節期間即吸引大批民眾夜間入園賞燈，園區燈火璀璨、人潮絡繹不絕；3月1日晚間主燈將正式啟動，隨著音樂節奏層層點亮，燈海齊放，預料將把節慶氣氛推向高潮。

今年主燈「玉璽啟光・馬到成功」以金門酒廠十二生肖系列馬年玉璽酒為造型靈感，融入奔馬意象，象徵昂首前行、開創新局；主燈周邊規劃生肖燈組迎賓軸線，每半小時展演音樂燈光秀，透過聲光交織營造震撼視覺效果，成為現場最受矚目的焦點。

文化局表示，金門酒廠與玉璽酒系列具有高度地方識別度，主燈設計結合在地品牌與生肖主題，不僅深化節慶文化意涵，也讓燈會成為展現產業特色的重要舞台；縣府持續擴大辦理元宵燈節規模，盼打造兼具觀光吸引力與城市品牌形象的夜間節慶活動。

點燈儀式當晚將安排藝文團隊接力演出，由金門棠風舞蹈團揭開序幕，瓊林社區鼓隊以震撼鼓聲帶動全場節奏；現場並設有猜燈謎互動活動，邀請民眾動腦挑戰，炒熱元宵氛圍。

配合馬年主題推出的「樂園小馬提燈」預料將掀起索取熱潮，即日起至3月8日發送，每日限量300份、每人限領1 份，送完為止，其中2月28日至3月1日配合連續假期加碼發放，每日限量1500份；此外，燈會期間同步舉辦假日特色市集，集結餐車小吃、甜點飲品與文創手作攤位，形成賞燈、逛市集、品嚐美食的夜遊動線。不少民眾表示，能在燈海中拍照打卡、邊走邊嚐美食，將會是最適合闔家同遊的最佳元宵選擇。

文化局指出，本屆燈會規劃入口意象、水域燈區、科技燈區、親子互動燈區與草地燈區五大主題區域，整合在地文化、生態意象與光影科技，營造兼具藝術性與娛樂性的夜間光影樂園。主燈燈光秀將於3月1日晚間7時點燈儀式後正式展演，活動展期至3月8日止，歡迎民眾把握時間前往欣賞金門夜色中的璀璨光景。