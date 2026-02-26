陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

澎湖縣長陳光復大年初一不慎在樓梯間踩空，後腦勺重摔地面，造成嚴重頭部外傷與蜘蛛網膜下出血，一度失去呼吸心跳約20分鐘，緊急送醫搶救後恢復心跳，隨後搭專機後送高雄榮總治療，院方為他進行第一次顱內減壓手術，仍在加護病房觀察，但因腦壓偏高，尚未脫離險境。

醫療團隊指出，陳光復目前以支持性治療為主，包括氣管插管與給氧以維持腦部供氧，並使用鎮定劑降低腦部代謝、避免躁動造成顱內壓波動，同時給予抗生素預防或治療感染，盡力穩定生命徵象與顱內壓，為後續觀察與必要時手術爭取時間。院方透露，若腦壓持續無法降到理想範圍，不排除評估二次減壓手術。

據轉述，意外發生當天，陳光復下旋轉樓梯時遇到鄉親打招呼，轉頭回應時不慎踩空失足，後腦勺著地重創，顱內出血引發腦水腫與腦脊髓液循環受阻，導致顱內壓持續升高，醫療團隊目前正密切監測並全力控制腦壓變化。

高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻表示，家人呼喊陳光復名字時，他的手指仍會出現反應，並非完全沒有意識，但整體狀況仍屬危急，仍需持續觀察。

回顧事發經過，陳光復於大年初一、17日上午出席發放紅包行程，下午約3時前往文化局演藝廳參加春節公演活動並發送福袋，卻在樓梯間不慎踩空，後腦重摔，導致蜘蛛網膜下出血與頭部重創。經澎湖三總分院緊急搶救後恢復心跳，隨即後送高雄榮總並接受開顱減壓手術，移除部分顱骨以降低顱內壓。

《老高漫談臉書專頁》透露陳光復送抵高雄榮總後，做減壓手術，「拿掉一部分頭蓋骨」，手術相當成功，經過8天來的持續治療及觀察，腦壓仍高，若降不下來到預期水平，院方可能再做一次減壓手術。